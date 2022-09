IT общността се събира на Tech Savvy Talks във Варна на 29 септември

© Софтуерната компания Scalefocus организира събитие, посветено на споделянето на добри практики и решения на реални проблеми в технологичната сфера



Събитието Tech Savvy Talks, организирано от Scalefocus, ще се състои на живо във Варна на 29 септември. То е част от по-мащабна инициатива на софтуерната компания, която цели споделянето на знания, опит и добри практики с IT общността в България и региона. Мястото на срещата е HashtagSTUDIО, с начален час 19:00 часа.



Всички желаещи да посетят и участват в събитието могат да се регистрират безплатно в Eventbrite: Tech Savvy Talks Live in Varna Tickets, Thu, Sep 29, 2022 at 7:00 PM | Eventbrite



Tech Savvy Talks във Варна ще включва презентации в четири технологични направления: Java, .NET, Front-end и Quality Engineering, като след всяка презентация ще следва интерактивна сесия с въпроси и отговори. След края на презентационната част участниците ще имат възможност да общуват в неформална обстановка.



Желанието на Scalefocus да споделя опит и добри практики, натрупани от екипа на компанията при работата им по разнообразни проекти за клиенти от целия свят – от Fortune 500 компании до disruptive технологични стартъпи, вдъхнови технологичния лидер за създаването на Tech Savvy Talks преди повече от година. След два успешни сезона с регулярни онлайн събития, компанията разширява обхвата на инициативата, като организира редица събития на живо в различни градове в България и Северна Македония, които се радват на голям интерес.



"Щастливи сме, че имаме възможността да проведем най-новото издание на Tech Savvy Talks на живо именно във Варна, тъй като тук се намира и един от важните развойни центрове на Scalefocus. Богатата технологична експертиза и опит, натрупан през годините от колегите ни в работата им по разнообразни клиентски проекти, ни мотивира да подготвим презентации в различни направления, в които ще представим на местната общност реални практически казуси и научени уроци“ – споделя Александър Михайлов, Site Lead на офиса на Scalefocus във Варна и Технологичен Мениджър на Front-end екипа в компанията.



Scalefocus отваря своя офис във Варна през 2018 г., като в момента той е една от четирите локации на компанията в България. В офиса работят специалисти от разнообразни технологични направления, а голяма част от лекторите на Tech Savvy Talks ще бъдат именно представители на варненския офис.