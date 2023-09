Икономически университет – Варна започна новата академична година със 100 процента заети места по държавна поръчка

© Икономически университет Икономически университет – Варна посреща академичната 2023/24 г. със 100 процента заети места по държавна поръчка. Кандидатстващите във висшето училище бяха значително повече от определената квота. За най-предпочитаните специалности се конкурираха над 10 – 12 кандидат-студенти за едно място. Засилен интерес към предлаганата образователна услуга бе регистриран още по време на ранния прием, когато бяха заети над 50% от бройките за държавна поръчка в образователно-квалификационна степен "бакалавър“, съобщават от университета.



Най-желаните специалности на ранен прием са: "Дигитални медии и ПР“, "Счетоводство и одит“, "Информатика и компютърни науки“, "Икономика и търговия“ и др. При основния прием сред най-желаните специалности са: "Маркетинг“, "Международни икономически отношения“, "Финанси“, "Логистика“ и др. В дистанционна форма на обучение най-търсени са специалностите "Икономика и търговия“, "Финанси“ и "Индустриален бизнес и предприемачество“. Сериозен интерес има и към специалностите с преподаване на английски език "Бизнес и мениджмънт“ и "Международен бизнес“.



Тази година в 4 европейски висши училища, сред които е Икономически университет – Варна, стартира нова международна магистърска програма за съвместна четворна диплома. Интегрираната магистърска програма "Междукултурен бизнес – Магелан“ е с двугодишен курс на обучение, разработена е съвместно и ще се прилага от четири различни европейски университета: Икономически университет, Катовице (Полша); Университет Дебрецен (Унгария); Икономически университет – Варна (България); Университет "Кардинал Херера“, Валенсия (Испания).



Постоянното подобряване, обновяването и модернизирането на наличната образователна инфраструктура с цел осигуряване на комфортна и споделена качествена среда за обучение на младите хора са сред приоритетите и текущите успехи на ИУ – Варна, който вече е асоцииран партньор в Европейски университет INVEST: "INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance", финансиран по програма "Еразъм +“. В него участват 7 висши училища от Словакия, Финландия, България, Гърция, Испания, Италия и Франция. Европейските университети са транснационални алианси от висши училища, които развиват дългосрочно структурно и стратегическо сътрудничество за постигане на амбициозна визия за новаторско, конкурентно и привлекателно европейско пространство за образование и научноизследователска работа. Това идентифицира ИУ – Варна като привлекателен център за желаещите да получат международно признат и ориентиран към съвременните нужди на бизнеса образователен продукт. Студентите го определят като активен, предприемчив, голям, проспериращ/успешен, прогресивен университет, а МОН прие отчета за изпълнение на политиката му за развитие и даде максималната възможна годишна оценка 4.00 по договора за управление на ректора проф. д-р Евгени Станимиров.



Официалното откриване на новата академична 2023/2024 г. ще се състои на 14.09.2023 г. от 10.00 ч. в зала АУЛА на Икономически университет – Варна. Тържеството ще завърши с празничен концерт на представителния камерен оркестър при НУИ "Добри Христов“.



Първокурсниците ще имат възможност на 13 и 14 септември да опознаят своя университет по време на традиционните информационни дни, организирани за тях. След тържественото откриване на академичната година на 14.09. те ще получат студентските си книжки.



Студентският съвет към ИУ – Варна ще приветства първокурсниците с добре дошли със събитие, което ще се случи за първи път в университета: WTF – Welcome the freshers. Очакват ги много забавления, много приятелства и приятни моменти, от които ще се родят незабравими спомени.