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|Êìåòúò äàäå çà ïðèìåð "Âëàäèñëàâîâî" êàòî íàé-êðàñèâ êâàðòàë
"È òàçè ïðîëåò íà ãîëÿì èíòåðåñ ñå ðàäâà êîíêóðñúò "Ïúñòðî è ñúçäàäåíî ñ ëþáîâ", îðãàíèçèðàí îò ðàéîííèÿ êìåò Íèêîëàé Êîñòàäèíîâ. Ðàäâàì ñå, ÷å ÷àñò îò íàãðàäèòå â êîíêóðñà ñà ñïå÷åëåíè îò ãðàäèíêè, ñúçäàäåíè ïî ïðîãðàìàòà íà Îáùèíà Âàðíà. Ïîçäðàâÿâàì âñè÷êè öâåòàðè è ñàìîäåëíè ìàéñòîðè, êîèòî âëàãàò ìíîãî òðóä è âúîáðàæåíèå â ãðàäèíêèòå.
Íèå ñúùî ïðîäúëæàâàìå ðàáîòà â ðàéîíà. Èìàìå ïðîåêòè, êîèòî, íàäÿâàì ñå, ùå óñïååì äà ðåàëèçèðàìå, âúïðåêè ñëîæíàòà èêîíîìè÷åñêà îáñòàíîâêà.
Ñëåä óñïåøíèÿ ïèëîòåí ïðîåêò çà îáëàãîðîäÿâàíå íà IV ìèêðîðàéîí, ïðåäâèæäàìå îáíîâÿâàíå íà "Êàéñèåâà ãðàäèíà" (èìàìå ãîòîâ ïðîåêò, â õîä å ïðîöåäóðà çà èçáîð íà èçïúëíèòåë). Ùå áúäàò ðåìîíòèðàíè óëèöè, ìåæäóáëîêîâè ïðîñòðàíñòâà ñ íîâè ïàðêîìåñòà è îçåëåíÿâàíå, ñ äåòñêè è ñïîðòíè ïëîùàäêè.
Ïðîäúëæàâà èçãðàæäàíåòî íà ìîäåðíèÿ ñïîðòíî-ðàçâëåêàòåëåí êîìïëåêñ - ñ îòêðèòè ïëîùàäêè çà ôóòáîë, áàñêåòáîë, èãðèùà çà âîëåéáîë è òåíèñ íà êîðò, ôèòíåò, ñêåéòïàðê, òåíèñ íà ìàñà. "Âëàäèñëàâîâî" âå÷å ùå èìà ñïîðòíà çàëà ñ 400 ìåñòà.
Çà íîâèÿ êîìïëåêñ çà ñïîðò è îòäèõ âúâ Âëàäèñëàâîâî ïîâå÷å òóê:
https://web.facebook.com/ivan.portnih.2017/posts/2846530025461192
Î÷àêâàìå äúðæàâíà ôèíàíñîâà ïîäêðåïà çà ñòðîèòåëñòâî íà íîâ êîðïóñ íà äåòñêà ãðàäèíà "Ïðèêàçêà".
Â ïî-äúëãîñðî÷åí ïëàí ðàáîòèì ïî ïðîåêòè çà èçãðàæäàíå íà êóëòóðíî-ñïîðòåí öåíòúð ñ áàñåéí â ÎÓ "Ñòîÿí Ìèõàéëîâñêè", ïëàíèðàìå ðàçøèðåíèÿ íà áóë. "Öàð Îñâîáîäèòåë" è ïðîáèâ íà áóë. "Êîíñòàíòèí è Ôðóæèí" äî áóë. "Òðåòè ìàðò", ðåìîíòè íà óë. "Ä-ð Ïåòúð Äåðòëèåâ", "Äèìèòúð Ïåøåâ", "Ä-ð Åìèë Ñòàí÷åâ" è äð.", êîìåíòèðà êìåòúò.
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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ïðåäè 47 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 24 ìèí.
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ïðåäè 3 ÷. è 8 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Íèêîëåòà ñúñèïà Ãåíà Òðàéêîâà ñ íîâèíàòà, ÷å ÷àêà äåòå îò Âåíåëèí Ïåòêîâ
13:10 / 01.06.2020
Âèæòå êîè ïëàæîâå âúâ Âàðíåíñêî ùå ñà ñ áåçïëàòíè ÷àäúðè è øåçëîíãè
15:31 / 31.05.2020
Íîâàòà çàïîâåä íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð å ôàêò!
20:23 / 01.06.2020
Ó÷åí: Âèðóñ îò ôåðìè çà ïèëåòà ùå óíèùîæè ïîëîâèíàòà ÷îâå÷åñòâî
09:59 / 31.05.2020
Ãîëÿìàòà ëþáîâ íà Ñëàâè ñå ðàçâåæäà, âðúùà ñå ïðè íåãî!
16:54 / 01.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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