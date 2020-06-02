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Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 09:19 / 02.06.2020Êîìåíòàðè (5)936
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Ðàéîíúò, â êîéòî âàðíåíöè íàé-àêòèâíî ïðåîáðàçÿâàò ñàìè êâàðòàëíèòå ãðàäèíêè, å "Âëàäèñëàâ Âàðíåí÷èê". Òîâà ñïîäåëè êìåòúò íà Âàðíà Èâàí Ïîðòíèõ â ñîöèàëíàòà ìðåæà, êúäåòî ïóáëèêóâà è ñíèìêè, âèäÿ Varna24.bg.

"È òàçè ïðîëåò íà ãîëÿì èíòåðåñ ñå ðàäâà êîíêóðñúò "Ïúñòðî è ñúçäàäåíî ñ ëþáîâ", îðãàíèçèðàí îò ðàéîííèÿ êìåò Íèêîëàé Êîñòàäèíîâ. Ðàäâàì ñå, ÷å ÷àñò îò íàãðàäèòå â êîíêóðñà ñà ñïå÷åëåíè îò ãðàäèíêè, ñúçäàäåíè ïî ïðîãðàìàòà íà Îáùèíà Âàðíà. Ïîçäðàâÿâàì âñè÷êè öâåòàðè è ñàìîäåëíè ìàéñòîðè, êîèòî âëàãàò ìíîãî òðóä è âúîáðàæåíèå â ãðàäèíêèòå.

Íèå ñúùî ïðîäúëæàâàìå ðàáîòà â ðàéîíà. Èìàìå ïðîåêòè, êîèòî, íàäÿâàì ñå, ùå óñïååì äà ðåàëèçèðàìå, âúïðåêè ñëîæíàòà èêîíîìè÷åñêà îáñòàíîâêà.

Ñëåä óñïåøíèÿ ïèëîòåí ïðîåêò çà îáëàãîðîäÿâàíå íà IV ìèêðîðàéîí, ïðåäâèæäàìå îáíîâÿâàíå íà "Êàéñèåâà ãðàäèíà" (èìàìå ãîòîâ ïðîåêò, â õîä å ïðîöåäóðà çà èçáîð íà èçïúëíèòåë). Ùå áúäàò ðåìîíòèðàíè óëèöè, ìåæäóáëîêîâè ïðîñòðàíñòâà ñ íîâè ïàðêîìåñòà è îçåëåíÿâàíå, ñ äåòñêè è ñïîðòíè ïëîùàäêè.

Ïðîäúëæàâà èçãðàæäàíåòî íà ìîäåðíèÿ ñïîðòíî-ðàçâëåêàòåëåí êîìïëåêñ - ñ îòêðèòè ïëîùàäêè çà ôóòáîë, áàñêåòáîë, èãðèùà çà âîëåéáîë è òåíèñ íà êîðò, ôèòíåò, ñêåéòïàðê, òåíèñ íà ìàñà. "Âëàäèñëàâîâî" âå÷å ùå èìà ñïîðòíà çàëà ñ 400 ìåñòà. 

Çà íîâèÿ êîìïëåêñ çà ñïîðò è îòäèõ âúâ Âëàäèñëàâîâî ïîâå÷å òóê:

https://web.facebook.com/ivan.portnih.2017/posts/2846530025461192

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Â ïî-äúëãîñðî÷åí ïëàí ðàáîòèì ïî ïðîåêòè çà èçãðàæäàíå íà êóëòóðíî-ñïîðòåí öåíòúð ñ áàñåéí â ÎÓ "Ñòîÿí Ìèõàéëîâñêè", ïëàíèðàìå ðàçøèðåíèÿ íà áóë. "Öàð Îñâîáîäèòåë" è ïðîáèâ íà áóë. "Êîíñòàíòèí è Ôðóæèí" äî áóë. "Òðåòè ìàðò", ðåìîíòè íà óë. "Ä-ð Ïåòúð Äåðòëèåâ", "Äèìèòúð Ïåøåâ", "Ä-ð Åìèë Ñòàí÷åâ" è äð.", êîìåíòèðà êìåòúò.








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