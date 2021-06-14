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|Ïàíàéîò Êèñêèíîâ ïîâåæäà ëèñòàòà ñ êàíäèäàò-äåïóòàòè íà ÏÏ "Ðåïóáëèêàíöè çà Áúëãàðèÿ" âúâ Âàðíà
Îáëàñòíèÿò êîîðäèíàòîð íà ïàðòèÿòà çà Âàðíåíñêà îáëàñò Ïàíàéîò Êèñêèíîâ ïîâåæäà è ëèñòàòà ñ êàíäèäàò-íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè â ïðåäñòîÿùàòà èçáîðíà íàäïðåâàðà â 3 ÌÈÐ Âàðíà.
"Ïîâîäà çà íàøåòî ñúáèðàíå å îôèöèàëíîòî ïðåäñòàâÿíå íà êàíäèäàòèòå çà Íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè â 46-òîòî Íàðîäíî ñúáðàíèå. Â ëèñòàòà íè ñ êàíäèäàòè çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè îò Âàðíà èî îáëàñòàò âëèçàò 24 äóøè.
Àç èìàõ ÷åñòà è îòãîâîðíîñòòà äà áúäà èçáðàí çà âîäà÷ íà ëèñòàòà. Ðîäåí è èçðàñòíàë ñúì âúâ Âàðíà, ïîçíàâàì äîáðå ïðîáëåìèòå íà îáëàñòòà. Íà 46 ãîäèíè ñúì, çàâúðøèë ñúì þðèäè÷åñêî îáðàçîâàíèå âúâ Âàðíåíñêèÿ ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò ñ ïðîôèë "Çàùèòà íà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò". Ïðåäè äà ïðåäñòàâÿ ÷àñò îò êàíäèäàòèòå çà Íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè â íàøàòà ëèñòà, ïúðâî èñêàì äà àêöåíòèðàì âúðõó íÿêîëêî ìíîãî âàæíè íåùà îòíîñíî íàøàòà ïðåäèçáîðíà êàìïàíèÿ è ïîëèòè÷åñêàòà ïëàòôîðìà, êîÿòî ïðåäñòàâÿ ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ "Ðåïóáëèêàíöè çà Áúëãàðèÿ“.
Ïúðâî, èñêàì äà çàÿâÿ òî÷íî, ÿñíî è êîðåêòíî çà âñè÷êè, ÷å ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ "Ðåïóáëèêàíöè çà Áúëãàðèÿ“ ó÷àñòâà ñàìîñòîÿòåëíî íà èçáîðèòå å âñÿêàêâè îáâèíåíèÿ, ÷å ñìå ïàòåðèöà íà ÃÅÐÁ ñà íåóìåñòíè. Íà âñè÷êè ïðåäñòîÿùè èçáîðè íèå ùå ó÷àñòâàìå êàòî ñàìîñòîÿòåëíà ïîëèòè÷åñêà ñèëà. Íå âúçíàìåðÿâàìå äà ïðàâèì êîàëèöèÿ ñ äðóãà ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ.
Èìàìå ÿñíî ñúçäàäåíà ïîëèòè÷åñêà ïðîãðàìà, êîÿòî å íàïðàâåíà îò ñåðèîçíè åêñïåðòè, êîèòî ñà ÷àñò îò íàøèÿ ïîëèòè÷åñêè ïðîåêò. È ïî òàçè ïðè÷èíà ðåçóëòàòèòå, êîèòî ïîëó÷àâàìå íà èçáîðèòå îò ãëàñîïîäàâàòåëèòå, ñà èçöÿëî íàøà çàñëóãà.
ßñíî è òî÷íî õîðàòà íàé-ïîñëå å âðåìå äà ðàçáåðàò, ÷å ïðåäñåäàòåë íà ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ "Ðåïóáëèêàíöè çà Áúëãàðèÿ“ å Öâåòàí Öâåòàíîâ. Âåðíî å, ÷å òîé áåøå èäåîëîãúò íà ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ ÃÅÐÁ, íî ïðåäè äâå ãîäèíè ñêúñà îêîí÷àòåëíî ñ òàçè ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ, çà äà ðåàëèçèðà ñâîé ïîëèòè÷åñêè ïðîåêò, à èìåííî ÏÏ "Ðåïóáëèêàíöè çà Áúëãàðèÿ".
Áÿõ åäèíîäóøíî è äåìîêðàòè÷íî èçáðàí çà ïðåäñòîÿùèòå èçâúíðåäíè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè êàòî âîäà÷ íà ëèñòàòà îò âñè÷êè ñòðóêòóðè íà ïàðòèÿòà íè â îáëàñò Âàðíà. Âñè÷êè õîðà, êîèòî ïîïàäàò â ëèñòàòà íè, ñà õîðà îò Âàðíà è îáëàñòòà. Òå ñà ÷àñò íà íàøèÿ êîîðäèíàöèîíåí ñúâåò, êàêòî íà îáùèíñêî òàêà è íà îáëàñòíî íèâî", êîìåíòèðà Ïàíàéîò Êèñêèíîâ ïî âðåìå íà ïðåñêîíôåðåíöèÿ äíåñ.
Íà âòîðî ìÿñòî â ëèñòàòà å Êðàñèìèð Äèìîâ. Åòî êàêâî ñïîäåëè òîé çà ñåáå ñè:
"Îò Âàðíà ñúì, íà 45 ãîäèíè, ñåìååí, ñ åäíî äåòå. Çàâúðøèë ñúì Íàöèîíàëíà ñïîðòíà àêàäåìèÿ ñ ïåäàãîãè÷åñêè ïðîôèë, ñëåä êîåòî ïðîäúëæèõ îáðàçîâàíèåòî ñè âúâ Âàðíåíñêèÿ ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò è èìàì ìàãèñòðàòóðà ïî ïðàâî. Ìèíàëàòà ãîäèíà çà ïîðåäåí çàâúðøèõ ìàãèñòðàòóðà "Áèçíåñ àäìèíèñòðàöèÿ è ìåíèäæìúíò". Èìàì äîñòà îïèò â ñôåðàòà íà ñïîðòà, áèâø ñúñòåçàòåë ñúì, íàöèîíàëåí ñåëåêöèîíåð ñúì áèë è ùå ðàáîòÿ ïðåäèìíî â ñôåðàòà íà ñïîðòà, àêî èìàì òàçè âúçìîæíîñò, ñ ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ "Ðåïóáëèêàíöè çà Áúëãàðèÿ“.
Òðåòè â íàøàòà ëèñòà å íà ÏÏ "Ðåïóáëèêàíöè çà Áúëãàðèÿ" âúâ Âàðíà å Ðîñèöà Ñòîåâà, ïåäàãîã ïî îáðàçîâàíèå, çà÷.äèðåêòîð íà Ïúðâà ÅÃ âúâ Âàðíà.
×åòâúðòè â ëèñòàòà å Áîðèñ Ëóêîâ, åäèí îò íàé-èçâåñòíè òåíîðè â Áúëãàðèÿ è çàä ãðàíèöà. "×îâåê íà èçêóñòâîòî, ÷îâåê êîéòî å àíãàæèðàí äà ðàáîòè è ñúçäàâà ïðîãðàìè â ñôåðàòà íà êóëòóðàòà", ïðåäñòàâè ñâîÿ ñúïàðòèåö Ïàíàéîò Êèñêèíîâ.
Ïåòà â ëèñòàòà å Íåëè Âúë÷åâà, êîÿòî ñïîäåëè çà ñåáå ñè ñëåäíîòî:
"Íà 41 ãîäèíè ñúì, îò ãðàä Âàðíà, ìàéêà íà åäíà ïðåêðàñíà äúùåðÿ. Ïî îáðàçîâàíèå ñúì ìàãèñòúð ïî ïðàâî è ïî èêîíîìèêà. Ïî ïðîôåñèÿ ñúì àäâîêàò, îò 9 ãîäèíè ïðàêòèêóâàì àäâîêàòñêàòà ïðîôåñèÿ êúì âàðíåíñêàòà àäâîêàòñêà êîëåãèÿ. Ùå ðàáîòÿ â ñôåðàòà íà ïðàâîñúäèåòî, íåêà ïî-äîáðèòå èäåè ïîáåäÿò. Îòäåëíî îò òîâà ó÷àñòâàì â ðàçëè÷íè îðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêè ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë â ñôåðàòà íà îáðàçîâàíèåòî, êîèòî ïîäêðåïÿì âñÿ÷åñêè è ùå ðàáîòÿ çà äîáðîòî íà Âàðíà è íà Áúëãàðèÿ. Ïðèçîâàâàì âñè÷êè íàøè ïîëèòè÷åñêè êîíêóðåíòè çà åäèí êîíñòðóêòèâåí è ïîëîæèòåëåí äèàëîã íåêà ïî-äîáðàòà èäåÿ äà ïîáåäè, êàòî âñåêè èçëîæè ñâîèòå èäåè, ðàç÷èòàì íà åäèí ïîëèòè÷åñêè ãðàäèâåí äèàëîã", çàÿâè Íåëè Âúë÷åâà.
Ñðåä êàíäèäàò-íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè â ëèñòàòà íà ïàðòèÿòà çà Âàðíà å è Ñèëâèÿ Äèìèòðîâà.
"Îìúæåíà ñúì, ñ 2 äåöà, ðîäîì ñúì îò Ïëåâåí, íî îò 20 ãîäèíè æèâåÿ âúâ Âàðíà, êúäåòî ñå ðàçâèâàì. Ïî îáðàçîâàíèå ñúì ñúñ ñòåïåí ìàãèñòúð ïî ñ÷åòîâîäñòâî è êîíòðîë. Èìàì ñîáñòâåí áèçíåñ è ñå íàäÿâàì ñ îïèòà è èäåèòå, êîèòî èìàì äà áúäà ïîëåçíà çà åäíà ïî-äîáðà ïðîìÿíà", ñïîäåëè Êèëâèü Äèìèòðîâà.
Íà ñðåùàòà ïðèñúñòâà è Ìîì÷èë Âàñèëåâ, ïðåäñòàâèòåë íà ìëàäåæêàòà îðãàíèçàöèÿ â îáëàñò Âàðíà, êîéòî ñúùå å ÷àñò îò ëèñòàò àñ êàíäèäàò-íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè çà Âàðíà.
Ìîì÷èë å íà 32 ãîäèíè, íåñåìååí. Èìà ñðåäíî ñïåöèàëíî îáðàçîâàíèå. Ðàáîòè è ñå ðàçâèâà â ñïåöèàëíîñòòà ñè êàòî ãîòâà÷.
"Òÿñíî ñúì ñâúðçàí ñ òóðèñòè÷åñêèÿ áðàíø è èìàì äîñòà ñòàæ â õîòåëè è ðåñòîðàíòè, êîèòî ñå ðàçâèâàò òóê â îáëàñòòà. Çà äà èìàìå ïî-âèñîêî êà÷åñòâî â õîòåëèòå è ðåñòîðàíòèòå òðÿáâà äà ñå ðàçâèâàò ïîâå÷å è äà ñå êâàëèôèöèðàò ñàìèòå ðàáîòíèöè â òîçè áðàíø. Äà ñå ðàçâèâàò â òåõíèòå ñïåöèàëíîñòè, çà äà èìàìå ïî-âèñîêî êà÷åñòâî íà îáñëóæâàíå", êîìåíòèðà äíåñ Ìîì÷èë.
×àñò îò ëèñòàòà íà "Ðåïóáëèêàíöè çà Áúëãàðèÿ“ â îáëàñò Âàðíà å è Ãåîðãè Ãåîðãèåâ. Òîé ñïîäåëè:
"Íà 45 ãîäèíè ñúì, ñåìåí, ñ åäíî äåòå. Çàâúðøèë ñúì íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò è ìèòíè÷åñêî ðàçóçíàâàíå è ðàçñëåäâàíå â Ñâîáîäíèÿ óíèâåðñèòåò âúâ Âàðíà. Ìîÿòà êàóçà å ìàëêî ëè÷íà, òúé êàòî èìàì äåòåíöå, êîåòî å áîëíî îò äèàáåò è ïî ñòå÷åíèå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ðàçáðàõ êîëêî å òðóäíî çà äèàáåòèöèòå â Áúëãàðèÿ. Òå èìàò íóæäà îò ñåíçîðè, èìàò íóæäà îò ïîìïè çà èíñóëèí, òîâà íåùî íå ñå ïîåìà îò çäðàâíàòà êàñà. Ìîÿòà ëè÷íà êàóçà, êàêòî è êàóçàòà íà ìíîãî õîðà, å òîâà íåùî äà áúäå âêëþ÷åíî â íåîáõîäèìèòå íåùà, êîèòî ñå ïîåìàò îò çäðàâíàòà êàñà. Äèàáåòèöèòå â Áúëãàðèÿ ñà ñòðàøíî ìíîãî, âîäÿò ìíîãî òðóäåí æèâîò, èìà íà÷èí òîé äà ñå ïîäîáðè è ñúîòâåòíî äà áúäå ïî-ëåê êàòî íà âñè÷êè îñòàíàëè. Äðóãîòî, çà êîåòî ùå ñå áîðÿ, å ïîäîáðÿâàíå íà òóðèñòè÷åñêèÿò ïðîäóêò. Ðàáîòèë ñúì 20 ãîäèíè â òóðèçìà, óïðàâëÿâàë ñúì ÷óæäè ôèðìè, êàêòî ñúì èìàë è ñîáñòâåí áèçíåñ. Òóðèçìúò â Áúëãàðèÿ è íàé-âå÷å âúâ Âàðíà îò 20 ãîäèíè áîêñóâà, â íåãî íå íå ñå èíâåñòèðà, à òîâà å íàëîæèòåëíî", ñïîäåëè Ãåîðãè Ãåðîãèåâ.
Ïàíàéîò Êèñêèíîâ ùðèõèðà è îñíîâíèòå ïðèîðèòåòè, ïî êîèòî åêñïåðòèòå â ïàðòèÿòà ùå ðàáîòÿò.
Êîèòî ñà òå-âèæòå â ïðèêà÷åíîòî âèäåî!
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Õåêèìÿí íà ìîðå ñ ìúæ - Òóíäæàé Ìóñòàôà
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Ïîðîé ïîòîïè ïîä âîäà âàæíè ïúòíè àðòåðèè âúâ Âàðíà
16:41 / 13.06.2021
Íàòàëèÿ Ñèìåîíîâà îò 15 ãîäèíè ÷àêà Äåíèñ äà ñå âúðíå ïðè íåÿ
16:55 / 13.06.2021
Ðåêëàìåí êëèï å ïðè÷èíàòà çà èíöèäåíòà ñúñ Ñîôè Ìàðèíîâà
14:53 / 12.06.2021
Ñúïðóãàòà íà Âàëåíòèí Òåðçèåâ: Òîâà å àáñîëþòíàòà èñòèíà!
09:27 / 12.06.2021
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Àáîíàìåíò
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