© виж галерията Премиерата на "Коса" в Опера в Летния театър и ММФ "Варненско лято" предстои на 1 юли, 21.00, Летен театър-Варна.



Ето какво споделят Виктор Ибришимов – Клод и Нора Караиванова – Дион пред Виолета Тончева:



- Как се чувстваш като Клод, онзи може би най-запомнящ се образ от прочутия филм на Милош Форман?



- Клод показва проблемите на средностатистическия американец и въобще на средностатистическия човек, който е изправен срещу машината на държавата и политиката, срещу войната и интереси, които нямат нищо общо с него. Още с излизането си мюзикълът предизвиква бурна реакция от страна на правителството, така че той е провокативен. Както всеки мюзикъл, така и "Коса“ трябва да забавлява. Но накрая в него има и една горчивина, която е важна и която се надяваме да успеем да предадем на зрителите.



Иначе като Клод във Варна се чувствам едновременно на работа и на море, слънцето грее днес и - както каза Нора преди малко, екипът е чудесен, репетираме сериозно и очакваме хубава премиера.



- Откъде тръгна твоята история с "Коса“?



- "Коса“ е моя сбъдната мечта, защото аз ужасно обичам този мюзикъл и доста дълго време чаках някой да го постави някъде. Още в началото, когато разбрах, че Борис Панкин прави "Коса“ във Варна, веднага му се обадих и поисках да бъда част от екипа.



- Избра ли си героинята или режисьорът те разпредели в ролята?



- Избрах си я, а г-н Панкин ми помогна да я обогатя. Вълнува ме не само музиката, но и смисълът, заложен в мюзикъла – бунтарския дух на младите, който е актуален и днес. Рок музиката също е близко до мен, така че съм щастлива с "Коса“ във Варна. Сработихме се добре в екипа от самото начало, между нас има някаква магия, като едно семейство сме. Вярвам, че публиката също ще го усети.



- "Коса“ изразява бунта на младите американци срещу войната във Виетнам, като отправя послание за мир и любов. Бунтът или любовта – кое от двете надделява в съвременния прочит?



- Намираме се в доста интересни времена, бих ги определила дори като леко студена, фармацевтична война, така че с "Коса“ сме доста актуални. Разбира се, всички трябва да бъдат внимателни към своето здраве и здравето на близките си. Но ние като млади хора носим бунта на "Коса“ в себе си.



Виктор Ибришимов е роден в София, в семейството на актрисата Христина Ибришимова и аниматора Христо Ибришимов. Завършва бакалавърска степен "Класическо пеене“ в Националната музикална академия "Панчо Владигеров“ в София и магистратура по Музикален театър в Кралската музикална академия в Лондон. Гласът му звучи във филма "Аладин" на Гай Ричи, където озвучава вокалните изпълнения на Аладин. В Лондон участва в Off West End спектакли. Връща се за кратко в България, където го очакват изкусителни предложения за участия в мюзикъли, на които той не може да устои и не съжалява за това. Виктор Ибришимов изпълнява главни роли в мюзикълите "Че“, "Евита“, "Кабаре", "Парижката Света Богородица" на Пловдивската опера, "Компания“ на НТ "Иван Вазов“ и "Коса“ на Държавна опера Варна.



Нора Караиванова е родена в Горна Оряховица. Завършва средното си образование в паралелка с профил "Телекомуникации, електроника и електротехника", занимава се с музика при вокалния педагог Аделина Колева и завършва "Поп и джаз пеене" в Националната музикална академия. Участва в "Хит минус едно“, пее с Графа, с който печелят трето място в конкурса "Бургас и морето“, класира се на второ място в Music Idol 2008, става артист на Вирджиния Рекърдс. Сама пише текстовете на песните си, сред които “It’s Not Right" е селектирана за Евровизия 2009. Последният й сингъл е "Като океан“, с неин текст и музика на Бисер Иванов, китариста на Лили Иванова. Нора се гордее с това, че "най-великата певица на България“, като тя нарича Лили Иванова, пее неин текст в песента "Сам“. Но най-голямата гордост на Нора е прекрасният й малък син с победното име Виктор.