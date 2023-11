Рокът и историята се срещат във варненски музей

© Музеят за нова история на град Варна кани всички желаещи да съпреживеят най-драматичните моменти от първата световна война. "Войната, която ще сложи край на всички войни (The War To End All Wars)" е заглавието на пълнометражен анимационен филм, продукция на шведската рок група "Сабатон (Sabaton)" и студиото за анимация "Ярнхъб (Yarnhub)". Той акцентира върху отделни епизоди от Първата световна война, които са послужили като вдъхновение за песните от едноименния студиен албум на групата. Песента "Долината на смъртта / Тhe Valley of Death" е посветена на Дойранската епопея и генерал Вазов.



Музеят за нова история на Варна се включва в проекта "History rocks" на рок група "Сабатон", чрез който филмът ще бъде разпространен в над 100 музея в целия свят. От България в тази инициатива участват още Националния исторически музей както и регионалните исторически музеи в Стара Загора и Пазарджик. Целта на групата е да осигури завладяващо и образователно изживяване за своите фенове и любители на историята, както и да стимулира посещаемостта в музеите. Филмът се прожектира в световен мащаб от 4 до 19 ноември 2023 г. – периода обхващащ двете седмици около историческата дата "Деня на примирието" (11 ноември). Басистът и мениджър на групата Пер Сюндстром коментира: "Очакваме с нетърпение да споделим "The War To End All Wars – The Movie" с нашите фенове и всички, които ценят историята! Надяваме се от това да произлязат положителни неща и колкото може повече музеи да се включат в този проект."



В музея за нова история на град Варна филмът ще се прожектира на 24 ноември /петък/ от 18:00 ч. и на 25 ноември /събота/ от 11:00 ч. Продължителността му е 67 минути. Аудиото на филма е на английски език. Налични са субтитри на български език. Прожекциите са с вход свободен.



