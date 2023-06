Студенти от МУ-Варна спечелиха първо място на Годишния европейски симпозиум по анатомични изследвания

© МУ-Варна Андон Младенов и Лора Велева, студенти по медицина в 6-ти курс в МУ-Варна, спечелиха за втора поредна година първо място на Годишния европейски симпозиум за анатомични изследвания. Организатори на научната проява бяха The European Federation for Experimental Morphology (EFEM) и RCSI University of Medicine and Health Sciences (Royal College of Surgeons in Ireland) в Дъблин, Ирландия. Това съобщиха от пресцентъра на университета за Varna24.bg.



"Участниците са номинирани от асоциации по анатомия от различни държави, като всяка държава може да представи двама студенти, докторанти или постдокторанти. Конкурсът се състоя в 3 категории, като Андон и Лора печелят тази година първо място в категория "Най-добро научно-изследователско изображение“.



Това обясниха техните ментори, ас. д-р Мартин Иванов и ас. д-р Димо Стоянов, от Катедрата по анатомия и клетъчна биология към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Научната група от Катедрата се занимава основно с изучаване на невронални стволови клетки в ембрионален и във възрастен човешки мозък. Научното изображение, с което Андон и Лора спечелиха първото място, е изработено чрез имунохистохимична флуоресценция на миши ембрионален мозък, което се осъществява с подкрепа от програмата Европейски научни мрежи на МОН.



Изображението е озаглавено "Есенното танго на невроналните стволови клетки“: есен, защото е в тези тонове, и танго, защото е танц, който върви само напред, каквато е и съдбата на невроналните стволови клетки.



То представлява коронарен срез на ембрионален преден мозък на мишка, в който могат да се наблюдават основните пролиферативни субрегиони: вентрикуларната (VZ) и субвентрикуларната зона (SVZ). Pax6 (циан) се експресира от всички невронални стволови клетки на VZ, докато антипролиферативният маркер p27 (жълто) се намира главно в SVZ. DAPI е представен в червено. Изображението е получено от лазерен конфокален микроскоп с помощта на 63x обектив.