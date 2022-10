Световни имена в пулмологията се включват в конгреса на Българското дружество по белодробни болести край Варна

© Както Varna24.bg съобщи, световни имена в пулмологията идват на Осмия конгрес на Българското дружество по белодробни болести край Варна.



Осмият конгрес на Българското дружество по белодробни болести ще се проведе от 13 до 16 октомври 2022 г. в хотел “Интернационал" на Златни пясъци край Варна. Най-високият форум на българските пулмолози ще обобщи техните научни постижения в областта на лечението на Covid и пост Covid синдром, ще разгледа и традиционно важни за общността теми като съвременните методи на лечение на туберкулоза и астма.



Изтъкнати представители на пулмологичната общност от Европа, САЩ и Канада приеха поканата на УС на Българското дружество по белодробни болести (БДББ) за участие във форума. Сред тях са високо уважаваните изследователи проф. Майкъл Нидерман (Michael Niederman), проф. Маркос Рестрепо (Marcos Restrepo), проф. Луи Филип Буле (Louis Philippe Boulet), проф. Саломон (Сами) Суиса (Salomon Suissa), проф. Алберто Папи (Alberto Papi), проф. Дейвид Джаксън (David Jackson), проф. Улрих Костабел (Ulrich Costabel).



Специален гост ще бъде и настоящият генерален секретар на Европейското респираторно дружество (мандат 2019-2022) Йоанна Хоростовска (Joanna Chorostowska), която беше впечатлена от дейността на българското дружество по време на честването на 110-годишнината от създаването му и продължава да се интересува живо от постиженията на българските пулмолози.



Проф. Майкъл Нидерман е от отдела за биомедицински изследвания и медицинската школа на Университета Корнел (Weill Cornell Medicine) в Ню Йорк. Проф. Маркос Рестрепо е асоцииран програмен директор на програмата за пулмонална и критична медицинска помощ в Научния център за здравето в Университета на Тексас в Сан Антонио.



Проф. Луи Филип Буле е пулмолог в Института по пулмология и кардиология на Квебек към Университета "Лавал“. Според Expertscape, той заема четвърто място в света и второ в Канада в ранглистата на експертите по астма. Проф. Сами Суиса е директор на Центъра по клинична епидемиология в института Lady Davis към Jewish General Hospital в Монреал и професор в университета Макгил. Проф. Алберто Папи е от Университета във Ферара.



Проф. Дейвид Джаксън е консултант при тежка астма и еозинофилни белодробни болести и клиничен директор на Guy's Severe Asthma Centre at Guy's Hospital King's College London. Проф. Улрих Костабел е президент на Световната асоциация по саркоидоза и други грануломатози (World association of sarcoidosis and other granulomatous disorders – WASOG). От 1998 г. е председател на групата за изследване на бронхоалвеоларен лаваж. Бил е главен редактор на Европейския респираторен журнал. Експерт номер едно за интерстициални болести в Европа и водещ експерт в света.



По време на Осмия конгрес на БДББ ще се проведе и изложение, на което фармацевтични компании ще покажат най-новите си продукти в областта на белодробното здраве.



Партньори на БДББ в организирането на конгреса са Chiesi, AstraZeneka, Boehringer Ingelheim, Sanophi, Neopharm, Berlin Chemie. В изложението заедно с тях ще се включат и компаниите Angelini, Adapt, Stada, Vedra, Sandoz, Viva Pharma, Valentis, Alkaloid.