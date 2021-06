© виж галерията Талантливи и красиви българчета от Варна се завърнаха с престижни награди и титли от Международния конкурс в Дубай "Малка мис и малък мистър Планета и Галактика - 2021 г.“, научи Varna24.bg.



16 –ят международен конкурс за красота и талант“ Little miss and Little mister Galaxy аnd Planet“, се проведе преди броени дни в Дубай.



В конкурса участваха 30 деца от много страни, от 4 до 17 години, като 5 от тях бяха българчета, победители от национални конкурси, които имат право да представят страната ни на международни конкурси в цял свят. Участниците от Варна са възпитаници на школа за модели и таланти "Старс академи“. Ето какво още споделиха от школата за ведията ни:



"Призовите места бяха спечелени от талантливи и красиви български деца, които представиха страната ни блестящо.



Божана Атанасова на 14г. от Варна - спечели титлата "Little Miss Galaxy“ 2021 – категория Teen



Християна Илиева на 12г. от Варна – получи титлата "Little Miss Planet“ 2021 - категория Pre Teen



Никол Калчева на 8 г. от Варна – спечели титлата "Little Miss Galaxy“ 2021 - категория Little



Мария Сомонова на 7 г. от Варна – получи титлата "Little Miss Planet“ 2021 - категория Little



Божидара Христева на 6г. от Асеновград - спечели титлата "Little Miss Galaxy“ 2021 – категория Mini



Кандидатите имаха 7 състезателни дена, в които преминаха през различни турове пред международно жури.



Конкурсът се проведе в следните направления:



Вечер на приятелството среща и запознанство на децата от всички народи.



Интервю с журито – участниците се представиха на английски, пред международното жури, разказаха за България, за себе си, за своите постижения и мечти.



Тематично дефиле "Четири сезона“- ферия на красотата.



Модно ревю - арт – фешън дефиле.



Представяне в национални костюми.



Талант шоу – нашите деца впечатлиха журито с невероятни певчески и танцувални умения, Малката Мария възхити всички с изпълнението си на автентична народна песен,



Божана впечатли журито с майсторско изпълнение на много сложна джаз песен, Никол остави без думи присъстващите с танца си, модерен балет с много слжни акробатични елементи, Шест годишната Божидара завладя гостите със страхотено Ча Ча, а Хриси изправи на крака залата с пламеното си изпълнение на микс от латино и стандартни танци.



И най – красивата и приказна час на конкурса беше дефиле с бални рокли. Всички деца заблестяха, като истински принцове и принцеси.



Международното жури с председател Ирина Папазова – президент на модна агенция " Intersound“ и представители от Русия, Северна Македония, Ромъния, Грузия, Украйна, Индия, Дубай и др., имаха сложната задача да оцени участниците във всеки етапи.



Българските деца направиха силно впечатление.



Огромна подкрепо за участниците бяха представителите в Детското звездно жури от България. Деца спечелили много международни конкурси, представяйки достойно страната ни. Те поздарвиха участниците, журито и гостите със своите изпълнения.



Самуил Чешмеджиев - Little Mister Earth 2016



Никол Проданова - Little Miss Planet 2018



Сияна Обретенова – Little Miss Galaxy Grand pri 2019, Little Miss Planet 2019



Марина Георгиева - Little Miss Earth 2017



Конкурсът съвпадна и със "Световна детска модна седмица“, в която децата също участваха. На този световен подиум те изживяха емоцията да си манекен във висшата мода.



И в това мероприятие те впечатлиха с отговорност, финес, изящество и професионализъм и получиха покана за договор с модна агенция на световно ниво в Дубай.



Така измина една седмица, изпълнена с незабравими спомени и преживявания в едно райско място, наречено Дубай.



В едноседмичната програма на конкурса организаторите се погрижиха да ни покажат и красотата и уникалните забележителности на страната, които няма да срещнете никъде другаде по света. Един град на мечтите, полет на фантазиите, създаден с най-новите технологии на бъдещето. Най-високата сграда в света Бурдж Халифа, Палмата Джумейра и хотел Атлантис, Арабската Венеция-Мадинат Джумейра,Символът на Дубай-Бурж ал Араб, Рамката, Дубай Марина, Плажът Джумейра, Джип Сафари в пустинята,танцуващите фонтани, Аквариума и др ще оставят незабравим спомен на участниците.



За пореден път доказахме пред света,че българските деца са изключителни и можем само да се гордеем с тях", коментираха от Старс Академи.