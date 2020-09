Третият ROCK ACOUSTIC на "Откритие“ представя български рок-банди

© За трета поредна година в рамките намеждународния музикален фестивал "Откритие“ ще се състои акустичен рок концерт с участието на български рок музиканти. Идеята на концерта "Рок акустик“ е да се представят млади музиканти, групите да свирят свои авторски композиции в акустичен вариант, някои от които да звучат премиерно пред публика. Както и предходните години, концертът ще бъде записан и по-късно излъчен в радио и телевизионен ефир и онлайн.



В 29-то издание на "Откритие“ в концерта "Рок акустик“ участват "Фанданго“, Светлана Близнакова, вокалистка на група Sevi, Атанас Кателиев, победител в "Гласът на България“ 2019. Групите Kashmir, Do Sho Band, и солистът на Bloodrush Коста Коларов. "Рок акустик“ е уникална възможност публиката да чуе нови песни и избрани български рок-изпълнители, които представят подбран репертоар от своята музика в акустичен вариант.



За участниците



Bloodrush е рок трио в състав: Коста Коларов (китара и вокал), Мартин Кирилов (барабани) и Димитър Димов (бас). Групата е сформирана през 2012 г. и има издадени 2 албума. През 2017 т. групата печели конкурса "Голямото рок междучасие“ на БНТ 1, а през следващите 3 години музикантите пребивават във Великобритания, където се срещат и с басиста на Megadeth, Дейв Елефсън на негов майсторски клас. "Намираме и широко място за изразяване в акустичната музика. Аранжираме собствените си парчета, понякога до неузнаваемост в по-леки и мелодични варианти и това е едно от нещата, които ни позволяват да се забавляваме и да продължаваме да творим музика“, казват музикантите от Bloodrush.



Kashmir е алтернативна рок група от Варна, сформирана през 2016 г. Започва своя музикален път с кавър версии на известни рок хитове, но с времето оформя собствен стил и звучене. Самите музиканти определят своята музика като "рок от дъното на душата, разположен някъде между Сиатъл, Калифорния и класическия рок вайб“, а мотото на групата е "Rock for your soul!". Най-новите авторски песни на групата са с текстове на български език.



Светлана Близнакова е вокалистка на група Sevi, която през март тази година отбеляза 10-годишен юбилей на сцената и подготвя 4-и албум. Паралелно с успешните изяви на групата Светлана Близнакова развива и самостоятелна солова кариера и през ноември 2020 г. предстои да излезе нейният първи албум. В концерта "Рок акустик“ певицата ще представи и част от композициите, включени в него.



Атанас Кателиев, победител в "Гласът на България“ 2020, през последните месеци се радва на популярност заради дебютния си сингъл "Вярваш ли ми“, влязъл в БНР Топ 20, а наскоро и "Четеш по устните ми".



"Фанданго“ е сред най-популярните българска рок групи,създадена още през 1998 г. в Бургас и много популярна с хита "Миг от приказка“, който вече е част от учебниците по музика за IX клас. Групата е издала 3 албума: "Фанданго“ (2000 г.), "Земен ангел“ (2020 т.), "Както преди“ (2014 г.).



Do Sho Band е в състав: Мирослав Цанов (барабани), Боби Димчев и Васил Шопов (китара), Георги Дачев – ДоШо (вокал). В началото на 2020 г. групата създава първата си песен, наречена "Свети“, последвана от "Даже да не стигнем“ и "Белези“, и трите записани в домашни условия по време на карантината. Песента им "Белези“ е в класацията на БНР Топ 20, в която само презвтората седмица заема 3-ото място и се изкачва нагоре.



29-то издание на "Откритие" се осъществява с подкрепата на фонд "Култура" на Община Варна.



www.discoveryfest.com