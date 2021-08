Тридневен рок фестивал започва днес във Варна

© Тридневният фестивал "Varna Rock Adventure“ започва днес в парка в квартал "Аспарухово“. В него ще вземат участие повече от 15 групи и изпълнители, а входът е свободен.



Началният час на концертите е в 18:00 ч. За всяка от трите вечери след края на концертите - от 23.30 ч. до 0.30 ч. е осигурен безплатен автобусен транспорт за гостите на фестивала. През интервал от 15 до 20 минути рейсовете ще се движат по маршрут от Аспарухов парк до катедрален храм "Свето Успение Богородично“.



Организатор е мото клуб "Братя във вятъра“, който ще отбележи с проявата 30 години от създаването си. "Varna Rock Adventure“ се осъществява със съдействието на фонд "Култура“ на Община Варна.



ПРОГРАМА:



13 АВГУСТ



Old Boys



Lyrex



Бумеранг



Фабричен дефект



Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд



14 АВГУСТ



Арсеник



Mr. Hard



Dusty Road Driver



Епизод



Ахат



15 АВГУСТ



Infected Zone



Application For Kill



Mass Cremation



Claymore



Drive Your Life



Милена Славова