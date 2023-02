Уникално IT състезание се организира в Техническия университет във Варна

© Интернет Уникално IT състезание ще се проведе в Техническия университет във Варна. DXC Coding Marathon - Running CODE is my cardio се организира от DXC Technology с подкрепата на ТУ в морския град.



Множество награди са подготвили организаторите за най-добрите. Освен това тези, които впечатлят, може да получат мечтаното предложение за работа, научи репортер на Varna24.bg.



Участниците ще бъдат подкрепени от най-добрите експерти в IT индустрията, като ментори през целия период. Ще придобият опит по реален проект и работа в екип.



Разработките им ще може да бъдат използвани като дипломна работа.



До 16 февруари всеки желаещ може да се регистрира тук, като организаторите дават право на избор - или с отбор до трима човека или индивидуално, както и да избере в коя сфера да се изяви – Dev / DevOps.



На 23 февруари от 10,30 часа в Конферентна зала на ТУ - Варна, (Нов учебен корпус) ще се състои официалното откриване.



Всички регистрирани участници ще бъдат поканени на онлайн среща, в която да получат повече информация за двата стрийма от DXC менторите. През целия период на състезанието те ще получават регулярни инструкции и помощ от менторите.



Проектите трябва да бъдат предадени до 15 април тази година



Награждаването ще се състои в Техническия университет във Варна на 22 април, като отборите с най-добрите проекти и създателите на най-добрите индивидуални решения, ще бъдат предварително поканени да ги представят официално пред всички участници и гости на събитието.