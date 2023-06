Варна - нов притегателен център за IT сферата

© Варна се явява поредната атрактивна дестинация за развитието на IT бизнеса у нас. Все повече компании отварят офиси в града като работните места се увеличават с бързи темпове. Дигиталната екосистема продължава да расте и да предлага нови възможности наред с популярните отрасли като туризъм, промишленост и търговия.



Варна е един от градовете с най-голям потенциал за развитие на IT бизнес и аутсорсинг, което привлича над 150 компании в града, спрямо списъка на DEV.BG с IT компании във Варна. Чрез партньорства и взаимодействие, общината умело се развива като притегателен център за водещите индустрии. Варна разполага с голям потенциал и ресурс за аутсорс, както и редица водещи гимназии и университети в страната, които да подготвят бъдещи IT специалисти.



Тук ще разгледаме топ IT компаниите в града, как Варна привлича все повече кадри и защо се превръща в една от най-търсените дестинации за развитие на IT сферата.



Нов хоризонт за IT фирми и специалисти



Освен в София и Пловдив, редица водещи български и чуждестранни компании търсят кадри и във Варна. Някои от основните причини за това са:



Локация: Варна е най-големият град по родното Черноморие и логично е предпочитана дестинация в Източна България. Това е морската столица на държавата и е икономически център на Североизтока. Варна е отлично свързан по суша, въздух и вода като Пристанище “Варна" е най-голямото българско пристанище. Инфраструктурата е добре развита, градът е с богата история и активен културен живот.



Образование: Благодарение на университетите си, Варна е притегателна сила за висококвалифицирани кадри и фирми в цяла Североизточна България. Градът разполага с 6 университета и редица елитни гимназии с активно изучаване на математика и информатика. На неговата територия учат десетки хиляди студенти, част от които успешно се подготвят за работа в IT сферата.



Учебните заведения и бизнеса се насърчават да създават взаимни програми, където фирми да участват активно. Това помага за изграждане на добри връзки, които отразяват нуждите на бизнеса спрямо знания, умения и квалификация.



Иновативна среда: Варна е може би най-развитият град след София що се отнася до IT сферата, като се набляга и на организиране на IT хъбове. Създават се много пространства за съвместна работа на специалисти от различни сфери. Отделно има и места за споделяне на знание, идеи и технологии от тип hackerspace. Много технологични фирми вече приемат Варна за първи избор и често се организират събития от тях и от различните IT общности. Също така редовно се търсят специалисти при специално създадени кариерни изложения в града.



Големият брой квалифицирани специалисти и иновации помага на компаниите да погледнат и отвъд София, за да намерят търсената работна ръка на брега на морето.



IT компании във Варна



Компаниите в града надхвърлят 150, което е добре дошло за големия брой IT специалисти в района.



Една от компаниите, които трябва задължително да споменем, е DXC Technology. Те са глобален лидер в предоставянето на цялостни IT решения и покриват почти всички сфери на IT индустрията. Част от дейностите им са внедряване на софтуерни системи, разработка на софтуерни решения и IT консултиране. Предлагат работа за junior или стажанти, както и за senior разработчици. Сред отворените позиции има такива за Python и SQL инженери, както и за Java developers.



Scalefocus е друга компания, която предлага възможности за работа във Варна. Тя е водеща в областта на софтуерното инженерство и предоставянето на дигитални услуги. Ключовите продукти и услуги са дигитализация и трансформация на бизнеси, автоматизация и сигурност, както и решения свързани с данни и анализи. Част от технологиите, които използват са Java, .NET, Go, PHP, DevOps и други.



Strypes е компания, която предлага разработка на софтуерни решения и консултации в областта на IT Infrastructure, Smart Applications, DevOps, Remote Monitoring and Diagnostics, мобилни решения и други. И тук се предлагат множество junior позиции с възможности за дистанционна работа като се разчита изключително много на кариерното развитие, обучение и грижа за служителите.



Най-търсените специалисти и технологии



От обявите за IT работа във Варна в сайта на DEV.BG можем да видим, че се търсят приоритетно Backend и Frontend developer специалисти. Quality Assurance, DevOps и Data Science програмисти са също сред най-желаните кадри. Залага се много на Web технологии като има висок процент обяви за девелопъри с C++.



Преобладава търсенето и на Java и JavaScript developers, но също така се отварят позиции за .NET, PHP, Python и други. Други често търсени позиции в морската столица засягат Mobile Development с iOS и Android. Водещи фирми в района предлагат и работа свързана с Business Analysis и IT Project Managеment.



Сериозното развитие на IT общността в града със сигурност е добро дошло за всеки Java Developer или Frontend Engineer в областта, а и не само.



Качество на живот и работна среда



Варна има богата история и може да предложи на своите жители забележителности, разнообразни събития и много възможности за развитие.



Морска столица: Варна е морска столица и най-голям град на Черноморието. Този град може да предложи почти всичко на живущите, каквото и София. Може да изглежда като шумен и динамичен град, но в същото време предоставя по-уютно и спокойно място за развитие в сравнение със столицата. Освен това, Варна привлича работещите с редица възможности за развлечение и нощен живот.



Много компании вече предлагат и позиции с работа от вкъщи. Така някои IT служители могат да си позволят да работят дори и от плажа, наслаждавайки се на хубавото време и приятна атмосфера.



Културен живот: Варна е богат град откъм културен живот и забавления като специалистите от различните сфери определено няма да скучаят с вечно богатия културен афиш. При наличието на кина, театри, опера и прочие, живеещите на територията на града не се лишават от нищо. Морската столица се отличава с изобилие от улични музиканти, представления и всякакви културни събития, с което е достоен конкурент на София.



IT общност и развитие: Големият брой гимназии и университети успешно подготвят нови кадри за IT сферата. Водещи компании подхващат инициативи за създаване на паралелки и допълнителни курсове в гимназии за развитие на ученици в програмирането. Създават се партньорства с университетите в града и се провеждат събития като IT Мастър Клас. Дават се насоки на студентите как да се подготвят за предстоящата работа и им се предоставят възможности за участие в различни технологични проекти.



Значение на компаниите за Варна



Присъствието на големи и развити компании със сигурност допринася за икономическия растеж на града. Икономиката се стимулира чрез създаване на нови работни места и възможности за реализация. Общината постоянно си съдейства с компании и учебни заведения, за да създаде условия за успешното развитие на IT сферата в района.



Варна разполага с голям потенциал и успява да привлече работодатели от цял свят. Създават се добри условия за работа и на българи, и на чужденци, което води до формирането на една мултиезична култура. Градът е пресечна точка между Азия и Европа и бизнес обстановката дава възможност за иновативно мислене и кариера на международно ниво.



Варна определено е един от основните технологични центрове в България и това дава шанс на много IT специалисти да се развиват в динамична среда.