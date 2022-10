© виж галерията Варна е един от 19-те европейски градове и единственият от България, които днес спечелиха по 25 000 долара безвъзмездна помощ от Bloomberg Philanthropies чрез инициативата Asphalt Art Initiative. Тя подкрепя проекти за подобряване на безопасността на улиците, съживяването на обществени пространства и ангажиране на гражданите.



Наградите бяха обявени днес на срещата на върха на глобалните градове Bloomberg CityLab 2022 в Амстердам, на която присъства кметът на Варна Иван Портних.



Призовете бяха раздадени в три категории, като освен Варна, наградени градове са Брюксел, (Белгия); Загреб, (Хърватия); Бърно, (Чехия); Хелзинки, (Финландия); Рейкявик, (Исландия); Флоренция, (Италия); Прато, (Италия); Рим, (Италия); Феризай, (Косово); Клуж-Напока, (Румъния); Мадрид, (Испания); Тирана, (Албания); Гдиня, (Полша); Братислава, (Словакия); Кошице, (Словакия); Леон, (Испания); Атина, (Гърция); Истанбул, (Турция).



Проектът на Варна - "Използване на публичното изкуство за свързване на града“ (Using Public Art to Reconnect the City) е реализиран по инициатива на СНЦ “Пространствата на Варна“ (Varna Spaces), с участието на експерти от Община Варна и на САБ/КАБ Варна. Той трябва да бъде реализиран до края на 2023 г.



Основната цел е да се намали автомобилния трафик в пространството около “Севастопол"- между бул. "Княз Борис I“, бул. "Сливница“, ул. "Братя Миладинови“ и ул. "Любен Каравелов“. Централното разположение на зоната, наличието на голям човекопоток, художествена галерия, две училища, градски градини и на множество местни бизнеси са определили избора на това градско пространство. В рамките на предложението е планиран конкурс за артисти с опит в уличното изкуство, като победителят ще бъде определен от гражданите на Варна. Предвидено е подобряване градската среда с пешеходни пътеки и нови връзки между ларгото и другите улици в центъра на морската столица, което ще бъде първа стъпка за създаване на улица без автомобили, по която ще се движи само градски транспорт.



"Проектите за асфалтово изкуство са доказано евтин начин за градовете да оживят обществените пространства, да изградят общност и повишат безопасността“, каза Майкъл Р. Блумбърг, основател на Bloomberg Philanthropies и 108-ми кмет на Ню Йорк, който откри тържествената церемония в Амстердам.



"Благодаря на Bloomberg Philantropies за наградата! Прекрасно е, че проектът на Варна се нарежда до проекти на големите европейски градове! Заслугата за това е на нашите талантливи и инициативни млади хора! Варна е прекрасен, жив град, затова е важно да работим заедно за реализирането на такива идеи, водени от общата цел – да направим нашите улици по-безопасни за пешеходците, да дадем нов живот на обществените пространства“, коментира кметът на Варна Иван Портних.



До момента Asphalt Art Initiative e финансирал 42 проекта в различни градове на САЩ и 3 пилотни в европейски града. Към днешна дата реализираните 31 проекта по инициативата са довели до трансформиране на общо 330 000 кв. фута улици чрез произведения на изкуството, като за целта са били ангажирани приблизително 7000 граждани и близо 150 художници в процеса на проектиране и реализация.