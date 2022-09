Варненска фондация сред финалистите в "Промяната", да ги подкрепим!

© Фейсбук След пет етапа на селекция бяха избрани петимата финалисти в деветото издание на "Промянвата" – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг груп в партньорство с фондация Reach for change. Сред тях е и варненската фондация "Радост за нашите деца", за която Varna24.bg информира като медиен партньор по проекта "Пътуваща пекарна".



Фондация "Радост за нашите деца“ е създадена през 2004г. от седем майки на деца с различни затруднения. Година по-късно e открит Център за рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности "Радост“ за деца от 2 до 18 години.



През последните години възникна необходимостта от създаване на защитени работни места за младежи с дефицити и фондацията насочи усилията си към развитие на Социално предприятие – така през 2018 г. беше създадена пекарна "Радост“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“. Други дейности на фондацията са участие в законодателни промени, касаещи хората с увреждания; в дарителски кампании; обучение на студенти и стажове по специалности "Логопедия“, "Рехабилитация“, "Социален мениджмънт“, "Психология“; участие в Обществен съвет за хората с увреждания, създаден към кмета на Община Варна.



Петимата финалистите в "Промяната 2022" са избрани от общо 84 проекта от цялата страна, след оценка на представители на Reach for Change, Нова Броудкастинг Груп и експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор. За да развият решенията си, петимата получават място в Инкубатора на "Промяната", финансиране, индивидуални професионални обучения, менторска подкрепа, рекламен пакет в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп, както и достъп до международната мрежа на Фондация Reach for Change.



Във фокуса на тазгодишните финалисти са дейности като достъпа до качествено образование чрез дигитални и иновативни решения, заетостта на хора в неравностойно положение, както и повишаването на физическата активност на децата в страната.



Фондация “Радост за нашите деца" предоставя подкрепа на младежи със затруднения да развият професионални умения в защитена трудова среда, като се съсредоточава върху индивидуалните им възможности и качества. Фондацията цели да създаде условия за реализация на пазара на труда, подготвяйки младежи с физически или друг тип затруднения да бъдат независими от социалната помощ.



Петте организации продължават към следващия етап на конкурса – онлайн гласуване в сайта на Нова ТВ от публиката, което ще стартира в края на 4-ти октомври 2022 г. Гласуването ще определи трима социални предприемачи, които ще продължат до последния кръг – среща с детското и възрастното жури на "Промяната".



Големият победител ще получи финансиране в размер на 20 000 лв., двама негови подгласници ще спечелят по 15 000 лв., а останалите двама финалисти – по 5 000 лв. Те ще могат да използват финансирането, за да заздравят своите организации, както и да популяризират дейностите си.