За пореден път "Yes СърФ" протяга ръка на деца и младежи със специални нужди

© Ентуасиастите от "Yes СърФ" с ново интересно събитие във Варна на 4-ти септември. Подобни прояви са напълно безплатни и са за деца и младежи със специални нужди, фокусирани върху придобиване на умения в различни водни спортове.



Ето какво казват организаторите за инициативата, която се провежда в района на Бургас и Варна:



Събитията "Yes СърФ" поставиха началото си през септември 2021 във Варна. Бяхме вдъхновени от летните лагери, които се организират ежегодно от "Akasha Surf School" https://akashasurf.com/ и "ParaKids" https://parakids.org/.



В тях, деца и младежи с различни специални нужди, заедно с техните семейства, имат шанса да се докоснат до водните спортове - плуване, гмуркане, сърф, SUP, уиндсърф. Спортовете и заниманията на открито имат благоприятно оздравително влияние върху децата, а не са малко и научните изследвания върху ползите от водни занимания, и по-конкретно в морска среда.



Например, сърфирането помага за повишаване на самочувствието, намаляване на напрежението, повишаване на двигателната дейност и баланса, както и подобрява умението за комуникация и себеизразяване. Форматът, който има "Yes СърФ", включва същите условия за досег с водните спортове, както и занимания на сушата, свързани с изкуство и социализиране, посредством Валдорфска педагогика.



Събитиего ще се проведе на 4 септември 2022 година от 10:00 до 14:00 часа във Варна, плаж "Аспарухово" - "Niki Surf School".