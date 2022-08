© виж галерията Над 600 гости станаха свидетели на грандиозен моден спектакъл по време на петнадесетото издание на Фестивала на Модата и Красотата, който се проведе преди броени дни в морската ни столица.



Домакин на събитието бе комплекс Морско казино, а организатор - Модна Агенция VIP FASHION GROUP.



Двудневния форум, проведен с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура, впечатли присъстващите с феерия от мода, блясък, стил и красота, а дизайнерските колекции на български и чужди брандове предизвикаха бурните аплодисменти на почитателите на висшата естетика.



Лице на Фестивала на Модата и Красотата 2022 бе ослепителната Стефани Карова - Мис Варна 2021, а като специални гости на подиума дефилираха топ модела и носителка на титлата Best Model Of The World 2011 - Ива Атанасова и ослепителната Габриела Кирова - Мис България 2016-та. В ролята на водещ влезе популярният актьор Симеон Лютаков, а виртуозните изпълнения на танцовите двойки - Джузепе Ло Джудиче - Ариша Головачова и Степан Ротар - Надя Подзелинска от спортен клуб "Черно море“, носители на десетки международни награди, очароваха присъстващите на събитието.



Истински фурор сред присъстващите предизвикаха бутиковите официални и булчински рокли, сътворени от талантливи дизайнери.



Участие във Фестивала взеха и най – малките модели на агенция VIP FASHION GROUP, които участваха в представянето на колекция за майки и дъщери.



По традиция, организаторите на Фестивала на Модата и Красотата предоставиха възможност за изява и на ученици от Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн във Варна, както и студенти от катедра “Изкуства" към Варненския свободен университет, които представиха тематични авторски колекции.



И тази година по време на модния форум, екипът на VIP Fashion Group организира благотворителна томбола, приходите, от която бяха дарени на осемгодишния Гоги и шестгодишната Даная от Варна, които се нуждаят от средства за лечение в чужбина.