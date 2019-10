© Демонстрации на представителния отбор на Световната федерация по таекуондо (World Taekwondo Demo Team) ще се проведат във Варна на 16-ти октомври от 18 ч. в зала “Владислав" в спортен комплекс "Черно море". Събитието е броени дни преди старта на най-елитното и престижно първенство по таекуондо в света – сериите Grand Prix 2019, чиито домакин е София. Най-добрите 32-ма на планетата в олимпийските категории ще се бият за титлата "The best of the beasts“ и награден фонд от 100 000 долара.



Демо отборът на Световната федерация е съставен от професионални състезатели, избрани в конкуренция на десетки милиони в Южна Корея, където таекуондо е национален спорт, историческо наследство и забележителност. Отбор пътува в цял свят и програмата му е запълнена за години напред. Тимът пристига у нас след посещението си при папа Франциск във Ватикана, в централите на ООН в Ню Йорк и Женева и в централата на Международният олимпийски комитет в Лозана.



Входът за демонстрациите е свободен.