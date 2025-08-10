ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: Няма нова информация за българина, изчезнал в Охридското езеро
Дипломатическите и консулските ни представителства поддържат постоянен контакт с местните власти и следят развитието на случая отблизо, съобщават още от МВнР.
Припомняме, че информацията за изчезването на българския водолаз бе получена през вчерашния ден. Днес стана ясна и самоличността на сънародника ни. Това е пловдивчанинът Илия Танчев.
По-рано днес от МВнР информираха, че издирвателните действия продължават.
