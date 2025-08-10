Румен Радев.
По думите му правителството се готви да разпродава държавни имоти – някои тук, други по държавната граница.
"Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи. Затова наложих вето и очакват депутатите да го осмислят", допълни Радев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
jeko
преди 3 ч. и 59 мин.
Грабежа от 90-те години насам не е спирал нито за миг
DeCommunism
преди 4 ч. и 19 мин.
Мръсник интригантски!
чошаджията
преди 5 ч. и 32 мин.
Руското мекере не се спира да бълва лъжи .По голям боклук за президент не сме имали до сега
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.