Киселова за думите на президента: Нищо не е продавано, изказването му е политическо
© Булфото
Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова от Копривщица. Тя коментира думите на държавния глава Румен Радев от по-рано днес, който заяви, че обявеният списък с държавни имоти, които да бъдат продадени, е "Най-големият грабеж от 90-те години насам".
Реакция на думите на президента имаше и от правителството. От правителствената пресслужба разпространиха официална позиция, в която посочиха, кабинетът е изпратил предложението за одобрение на Програма за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия.
