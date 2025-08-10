ЗАРЕЖДАНЕ...
Руският театрален режисьор Юрий Бутусов се е удавил в Созопол
На място незабавно е изпратен автопатрул на РУ Созопол, който установява тяло на мъж. Личността на починалия е установена като Юрий Николаевич Бутусов, руски театрален режисьор.
Смъртта е констатирана от екип на ФСМП – Созопол. По случая е сформирано досъдебно производство, а на мястото на инцидента е извършен оглед. Не са установени видими следи от насилие по тялото.
Тялото му е транспортиран за аутопсия в отдел "Съдебна медицина“ при УМБАЛ – Бургас.
Юрий Николаевич Бутусов, беше един от най-ярките представители на съвременния руски театър. Роден е на 24 септември 1961 г. в град Гатчина, Ленинградска област, Бутусов оставя дълбока следа в театралното изкуство със своя иновативен подход и многобройни наградени постановки.
