Закопчаха ямболия с много наркотици и злато в Слънчев бряг
В асортимента са намерени суха зелена тревна маса (марихуана) с общо тегло около 300 грама, "друсан чай" с общо тегло около 100 грара, бяло кристалообразно вещество (метамфетамин) с тегло около 60 грама и 10 гр. кокаин, разпределени в различни по големина полиетиленови пликове с цел продажба.
Намерени и иззети са и шперцове, и златни накити с неустановен произход. Предполага се, че вероятно предмет на друго престъпление.
По случая е образувано досъдебно производство.
