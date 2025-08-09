Сподели close
Мерки за неотклонение "задържане под стража" наложи Софийският градски съд на лицата Евгени Д., Даниел Д. и Християн Г.

Тримата са обвинени за пускане в обращение на подправени парични знаци - банкноти евро.

Според магистратите са налице законовите основания за налагане на най-тежката мярка на всяко от лицата.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативна инстанция.