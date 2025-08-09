ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът в София реши за тримата, които пласираха фалшиво евро
Тримата са обвинени за пускане в обращение на подправени парични знаци - банкноти евро.
Според магистратите са налице законовите основания за налагане на най-тежката мярка на всяко от лицата.
Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативна инстанция.
