Рапърът Шон "Диди" Комбс иска да се завърне на сцената, след като излезе от затвора. Това заяви неговият адвокат Марк Агнифило в интервю заПрез юли. В момента той очаква своята присъда."Мисля, че той иска да излезе от затвора и да изгради наново своята връзка със своите седем деца като грижовен родител. Той също така иска да се грижи за майка си", коментира адвокатът му."Диди винаги ще иска да прави нещо предизвикателно, което същевременно да изисква от него", разказа още той.