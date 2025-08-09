Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Рапърът Шон "Диди" Комбс иска да се завърне на сцената, след като излезе от затвора. Това заяви неговият адвокат Марк Агнифило в интервю за CBS News

През юли рапърът бе признат за виновен по две обвинения за склоняване към проституция. В момента той очаква своята присъда. 

"Мисля, че той иска да излезе от затвора и да изгради наново своята връзка със своите седем деца като грижовен родител. Той също така иска да се грижи за майка си", коментира адвокатът му. 

"Диди винаги ще иска да прави нещо предизвикателно, което същевременно да изисква от него", разказа още той.