Дъщерята на Ози Озбърн, която остана далече от прожекторите
Но онези, които следяха отблизо всичко случващо се в семейството, нямаше как да не забележат липсата на един ключов член, който винаги отсъстваше от екрана - най-голямата дъщеря на Ози и Шарън, Ейми. Тя отказва възможността да се превърне в телевизионна звезда, дистанцирайки се от семейството и избирайки свой житейски път.
Но на погребението на Ози Озбърн в края на юли, Ейми направи рядка публична поява, присъединявайки се без колебание към семейството си в траурната процесия.
Появата ѝ отново разпали любопитството на феновете за това какво се случва днес с Ейми и с живота ѝ далеч от камерите.
Коя е Ейми Озбърн
Родена е на 2 септември, 1983 г. Едва на 16 г. се изнася от дома, за да избегне участието в семейното телевизионно шоу. По-късно е споделяла в интервюта, че е искала да изгради своята идентичност, а не да бъде известна като тийнейджърка от риалити програми. "Израснах с известен баща и това ми бе достатъчно. Решението да си тръгна от дома бе по-скоро стъпка към себепознание, отколкото семеен разрив, както мнозина смятаха.“
И дори и сега, вече на 41 години, не съжалява за решението си.
Майка ѝ Шарън е преживяла по-болезнено ситуацията. През 2018 г. тя сподели пред The Talk, че е била "съкрушена“ от изнасянето на Ейми. "Не искаше да расте пред камера. Буквално мразеше идеята. И си тръгна. Беше щастлива, но ми разби сърцето.“
Връзката на Ейми със семейство Озбърн
Въпреки че отдавна живее отделно, Ейми поддържа близка връзка с родителите си. Но за сметка на това има доста обтегнати отношения с по-малката си сестра Кели.
40-годишната Кели дори е споделяла публично, че двете не си говорят. "Просто сме много различни. Тя не ме разбира. Аз не я разбирам.“
Подобни са отношенията и между Ейми и брат ѝ. По време на гостуването си в подкаста Disrespectfully, 39-годишният Джак директно заявява: "Нямаме добри отношения.“
Когато обаче Ози почина на 76 години на 22 юли, 2025 г., членовете на семейството се събраха, за да бъдат един до друг в тежкия момент.
Кариерата на Ейми отвъд фамилията Озбърн
Въпреки че Ейми се дистанцира от славата на родителите си, тя все пак следва музикалните стъпки на баща си. Изявява се под псевдонима ARO (нейните инициали: Ейми Рейчъл Озбърн) и създава музика в областта на жанра синтпоп, вдъхновявайки се от изпълнители като Кейт Буш и Portishead.
Тя е и съуправител на Osbourne Media заедно брат си Джак Озбърн, пише Ladyzone.
Почина рок легенда
05.08
