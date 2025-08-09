ЗАРЕЖДАНЕ...
Роби за предложението за брак и сватбата: Лутах мислите си
Празненството се състоя в тесен семеен кръг в столицата, а подписът е бил преди няколко дни.
"Преди три дни станахме официално сем. Николови. Вчера отпразнувахме този повод в голям мащаб и нямаме търпение да споделим снимки и от специалния ден - сватбата“, написа булката Пламена Християнова в социалните мрежи.
Според споделени видеа Роби и Пламена са се изявявали и на сцената - той е пял, а тя на барабани, каквато всъщност е и професията й. Освен Юли и Крис със семействата си специални гости са били и музикантите Тино и Ника. "Моят живот е публичен... Дори годеницата ми Плами е неотлъчна част от бранда ми. Тя е на сцената с барабаните, тя е на концертите, тя е актриса във видеата ни... Не крия това, ние имаме хубава любов“, сподели пред "Телеграф“ Роби преди няколко месеца. Двамата се запознали преди 4 години. когато той организирал първия си концерт.
"Търсех си барабанист, един приятел ми я препоръча. Приказката е от приятелство в любов. Спомням си, че много я харесвах. Влюбих се в добротата й, в красотата й, в общите ни възгледи. Тя ме разбира изключително лесно. Грижи се за мен“.
Роби разказа и как е дошло предложението за брак. "Тя е от Добрич. Миналата година решихме да по-пътуваме малко за празниците. Бях купил пръстен, исках да го направя в една спокойна обстановка. Отидохме до Каварна, бяхме на морето, бях си приготвил реч и паднах на коляно. Трепетите бяха сипни, когато се лутах а мислите си - кога и къде да й предложа. Знаех, че това е най-правилното решение на света.“
