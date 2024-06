Дженифър Анистън написа детска книжка

© Instagram Дженифър Анистън е доста заета напоследък. В момента работи по следващия сезон на The Morning Show - сериалът й с Рийз Уидърспун, а междувременно промоутира собствената си марка козметика за коса LolaVie.



Това обаче съвсем не е всичко. 55-годишната звезда от "Приятели" очевидно е създала и детска книжка, в която главен герой е едно от кучетата й. Това разбираме от последната публикация в профила й в Instagram.



Анистън, която държи илюстрираната книжка Clydeo Takes A Bite Out Of Life, а до нея стои анимираното кученце Клайдо. "Големи новини за този малкия. Развълнувана съм да помогна на Клайдо да покаже първата си книга", пише тя.



Според информацията на книжката "суперзвездата и Приятел-ка на всички" е създала история за себеоткриването и намирането на самоувереност.



"Всеки в семейство Клайд е открил страстта си освен Клайдо. Той не харесва сърфа като чичо си. Не рисува със завързани очи като братовчед си. А търсенето на динозавърски кости като леля му съвсем не е неговото нещо", пише още в анотацията на Clydeo Takes A Bite Out Of Life.



Книжката на Дженифър Анистън ще бъде на пазара от 1 октомври тази година. Актрисата има три кучета - Клайд, Софи и Лорд Честърфийлд, осиновени от приюти. Тя е превърнала в своя мисия да окуражава своите 45 милиона последователи да осиновяват животни от приюти, а не да ги купуват, припомня Hello.