Пристанище "Карантината" получи удостоверението за транспортна годност

© Рибарско пристанище "Карантината" в квартал "Аспарухово" във Варна получи удостоверение за транспортна годност. То е подписано тези дни лично от министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, каза днес във Варна кметът на града Иван Портних, предаде репортер на Varna24.bg.



Припомняме, че това рибарско пристанище бе споходено от проблеми. Проектът не бил добре изготвен, не били предвидени теченията, и портът се затлачи от наноси. Това принуди местната власт спешно да го драгира, като през това време то остана неизползваемо и затворено за приставане на рибарски корабчета и лодки.



Вече всичко е готово. Имаме удостоверение за годност. Дори вече има и лодки там, каза кметът Портних.



Самото пристанище ще придобие и друга функция - като арт сцена. Това и синергия между култура и туризъм. Това стана ясно още от думите на кмета на Варна. Той поясни, че там на 8-ми август от 20.30 часа ще се проведе концерт на "Sounds of the Free Breeze". Той е част от "Варненско лято", организиран от Общината в сътрудничество с International Music Academy Orpheus. Ментори са световно известните Марио Хосен – цигулка, Атила Пастор – виолончело, Ейприл Клейтон – флейта, Марио Карбота – флейта, Михаел Фришеншлагер – цигулка, Илиян Илиев – кларинет, Мичико Дате – пеене, Лиляна Кехайова – виолончело, Божидар Николов – оперно пеене. Проектът Sounds of the Free Breeze е културна инициатива, в рамките на която ще се случат концерти на открити сцени с цел засилване на връзката между култура – природа – хора. Концертите ще бъдат изпълнени от изгряващи млади музиканти от различни европейски страни, които ще участват в менторска програма в рамките на Международен музикален фестивал "Варненско лято“, в партньорство с Международна музикална академия "Орфеус“ Виена.



Относно рибарите, които ще ползват пристанище "Карантината", сме изготвили предложение до Общинския съвет за намаляване на таксите, каза още кметът Иван Портних.