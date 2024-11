In Memoriam: Внезапно си отиде музикант и актьор

© Колин Питърсън, барабанист в първия състав на групата "Би Джийс", почина на 78-годишна възраст, предаде ДПА, като цитира негови представители. Смъртта му е настъпила внезапно вчера, 18 ноември.



Питърсън се присъединява към братята Бари, Робин и Морис Гиб през 60-те години на миналия век и свири в хитове като I Started A Joke, To Love Somebody и I Just Gotta Get A Message To You.



Преди да напусне групата, Питърсън участва в четири албума на "Би Джийс", включително няколко песни в албума Cucumber Castle от 1970 г.