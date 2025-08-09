Понякога животът започва да изглежда сив и безвкусен, дори когато всичко изглежда "нормално“. Нещата, които някога са ви носили радост, вече не предизвикват никаква емоция. Усмивките на близките не ви трогват, любимата музика звучи празно, а дните се сливат в едно и също усещане за безразличие.Това състояние често остава неразбрано както от самите нас, така и от околните. В следващите редове ще се опитаме да разберем откъде идва тази емоционална празнота и какво можем да направим, когато тя започне да ни пречи да живеем пълноценно. Ако имате анхедония, може да се чувствате сякаш "не чувствате нищо“ и сякаш има голяма празнота там, където трябва да бъдат емоциите ви.Анхедонията е емоционално състояние, което описва неспособността да се изпитва удоволствие. Диагностичният и статистически наръчник (DSM-5) на Американската психиатрична асоциация посочва, че това е "значително намален интерес или удоволствие от почти всички дейности“, особено от тези, на които преди сте се радвали.Експертите посочват, че анхедонията не трябва да се счита за загуба на интерес към дадена дейност, защото ви е скучно и възнамерявате да се откажете от нея, а по-скоро се отнася до липса на удоволствие от повечето или всички дейности, в които някога сте изпитвали удоволствие.Анхедонията е тясно свързана с депресията в много случаи. Проучванията показват, че 95% от хората, които се борят с депресия, описват изразена загуба на интерес и неспособност да изпитват удоволствие.Не се чувстваш добре, променяш се и ти липсват интереси... Това анхедония ли е?Това състояние често се проявява като един от симптомите на основен здравословен проблем. По-конкретно, не се чувствате добре, но може би вече не искате да прекарвате време с други хора или да участвате в дейности, които преди сте обичали и на които сте се радвали.Желанията, афинитетите и интересите се променят през целия живот и това е нормално. При анхедонията обаче има забележима загуба на удоволствие дори от неща, които преди са били изключително важни за вас, а сега просто не можете да се съсредоточите върху тях и не ги харесвате, нито дори чувството, което някога сте имали.Съществуват два основни вида ангедония. Социалната ангедония означава загуба на удоволствие от общуването с други хора. Физическа ангедония е, когато физическото докосване, миризми или звуци вече не носят удоволствие (слушане на музика, хранене, либидо и сексуална активност...).Ако имате анхедония, може да се чувствате сякаш "не чувствате нищо“ – сякаш има празнота там, където трябва да са емоциите. Често срещани описания включват чувство на изтръпване, емоция на скука, безразличие, негативизъм.Възможни са допълнителни оплаквания: проблеми със съня, намалено сексуално желание (либидо), трудности при постигане и поддържане на социални взаимоотношения. Може да чувствате, че "нямате какво да дадете“ – няма любов, няма внимание, няма благодарност. Всичко това може да доведе до социална изолация или социална тревожност.Тези две състояния не са еднакви. Въпреки че могат да се появят едновременно, анхедонията се отнася до липса на удоволствие, докато апатията се отнася до липса на мотивация или енергия за действие.Анхедонията може да се появи при следните условия:ДепресияШизофренияБиполярно разстройствоРазстройства, свързани с употребата на психоактивни веществаБолест на ПаркинсонПосттравматично стресово разстройство (ПТСР)Травматични мозъчни уврежданияИзследванията все още продължават, но някои предполагат, че анхедонията може да е резултат от намалена активност във вентралния стриатум на мозъка, област, разположена над и зад ушите.Това е мястото, където се намира така нареченият "център на удоволствието“, който произвежда и получава допамин, хормонът на "доброто чувство“. Промените в активността в тази част на мозъка могат да повлияят на начина, по който изпитвате награди и удоволствие.Анхедонията не е нерешим проблем. Тя има своите причини и своите последствия, които трябва да бъдат дефинирани, независимо дали е следствие от поредица от силни стресови ситуации или здравословни нарушения, след което причините се отстраняват и последствията се елиминират.Първата стъпка е да повярвате, че то не е тук завинаги и не винаги е било с вас, че сте имали много ситуации преди, в които сте били весели, жизнерадостни, активни, успешни и желани, и че със сигурност можете да се върнете към тях отново, защото сте го могли преди, да им придадете смисъл, както някога сте го правили, и да бъдете истинският вие. Имате поне половината от решението.Решението да потърсите професионална помощ е другата "половина от битката“. Специалистът ще ви зададе въпроси за вашето емоционално състояние и настроение и ще определи дали има медицински проблем, различен от просто емоционален.Извършва се и физически преглед, за да се изключат други възможни причини за вашите симптоми и да се прегледа пълната ви медицинска история и картина.Тъй като анхедонията често е свързана с депресия, може да Ви бъдат предписани лабораторни изследвания, за да се изключат физиологични причини, включително дефицит на витамин D или хормонален дисбаланс във функцията на щитовидната жлеза.Няма специфично лечение само за анхедония, а по-скоро лечение на основната причина. Лечението може да включва когнитивно-поведенческа терапия (КПТ), антипсихотици, антидепресанти, селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (СИОЗС), инжекции с кетамин, електроконвулсивна терапия (ЕКТ) и транскраниална магнитна стимулация (ТМС), пише zdrave.to.