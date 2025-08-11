Пролотерапията е вид регенеративна неинвазивна медицина. Няма вариант тази терапия да навреди. Това каза хранителният терапевт Мила Милър в предаванетонас водещ Ася Александрова.Пролотерапията води началото си от 30-те години на ХХ век. Чрез нея по естествен начин се заздравяват мускулите и сухожилията в човешкото тяло. "С игла се вкарва захарен разтвор в мястото, където има нужда от изграждане на нова тъкан. Той прави контролирано възпаление, за да може собствената ни имунна система, собственото ни кръвообращение и лимфа да започнат да работят точно там. Т.е. ние им показваме къде има проблем и в рамките на 4-6 седмици собственото ни тяло има задачата да изгради нова тъкан“, обясни Мила Милър.Болката може да изчезне почти веднага, но процесът е дългосрочен, допълни тя. "За тези години съм виждала доста пациенти с доста различни оплаквания. Рядко съм чувала "Не можем да помогнем“. Дисковите хернии получават облекчение дори само след една процедура. Процесът на смяна на колянна или тазобедрена става се забавя с години“, сподели гостът.Хората, които практикуват пролотерапия, са лекари. Методът е много разпространен в САЩ. Там завършва и д-р Стивън Кавалино, с когото тя работи вече три години. Именно той създава Европейска школа по пролотерапия. "Това е формирование, което провежда редица семинари и обучения в рамките на Европа – теоретични и практически“, поясни Милър.От 8 до 12 септември в София ще се проведе мисия по пролотерапия. "Казва се мисия, защото е абсолютно безплатно за пациентите. Ние приемаме между 100 и 130 пациенти в рамките на тези дни, които се диагностицират и могат да се терапевтират. Има шестима инструктори от цял свят, най-добрите, начело с д-р Стивън Кавалино. Имаме инструктори от Испания, от Турция, от САЩ, бивши хирурзи. Ще има и 14 лекари, които практикуват, които ще се учат. Каним пациентите да дойдат да се прегледат, да се консултират, да се диагностицират, да покажат, ако имат магнитни резонанси, рентгени, да разкажат историята на тяхната болка, за да могат тези мозъци да размишляват как да им бъде помогнато“, обясни Мила Милър.