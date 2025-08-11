ЗАРЕЖДАНЕ...
Наско Месечков: Поемам този нов ангажимент с отворен ум
"След близо 5 години ангажираност в сферата на дигиталното здравеопазване и развитието на социално значими проекти с фокус върху здравето и превенцията, усещам все по-силно необходимостта от стратегическо надграждане на знанията и уменията си. Затова с дълбока мотивация и визия за дългосрочно професионално развитие поставям началото на нова стъпка в личната и академичната си траектория – магистърска програма по Здравен мениджмънт", написа Наско в социалните мрежи и показа своя снимка пред учебното заведение, което е избрал.
"С убеждението, че промяната започва отвътре – чрез познание, критично мислене и осъзната отговорност – поемам този нов ангажимент с отворен ум, амбиция и уважение към знанието. Пътят към по-зряло и стратегическо лидерство минава през дълбочина, фокус и смелост да се учиш – не само от опита, но и от науката", написа още Месечков. Той подкани всички, които се колебаят дали да учат, да спрат да се чудят сега ли е точният момент, а да се запишат в съответната специалност, която ги интересува. "Направете тази стъпка с мен – да учим, да се развиваме и да допринасяме за бъдещето на здравеопазването заедно", призова Наско.
