ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Румен Драганов: Продаваме българския туристически продукт доста по-евтино
© БНТ
"Не би трябвало да има страхове, които са свързани с приемане на еврото, с промяна на каквато и да е цена в туризма, по две причини. Първо, ние работим много отдавна с евро и второто, което е, че причината няма да бъде тази, не че влизаме в евро. Причините могат да бъдат най-различни, тъй като ние непрекъснато подобряваме туристическия продукт, увеличават се заплатите в туризма. Вече ние сме договорили 2026 година. Сега, в момента, тече договорният процес, какво да променим от 1 януари, тъй като договорите са подписани. Нещо повече ще ви кажа, на 12 ноември в борсата в Лондон, в World Travel Market, ние за първи път ще се сблъскаме с това какви продажби имаме за 2026 година, на какви цени. И плюс това, няма туристически сайт, който да казва, че никаква промяна на цената не може да има, след като вие веднъж сте внесли депозити и сте заплатили за туристическата услуга. Това е абсолютен императив. Така че всякакви спекулации, всеки, който ви каже, че ще има някакво увеличение с това основание, това е абсолютна лъжа", каза проф. Драганов.
Още от категорията
/
Тя не иска да става тъща
13:35
Силвена Роу неузнаваема
10:10
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
09:04
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Димитър Христов
09:41
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.