Зад това екзотично име Качумбари се крие една свежа и лека салата, която обаче крие пикантността на района, от който идва - източна Африка. Популярна е в Кения, Танзания и Уганда.В най-базовата си форма качумбари съдържа добре узрели домати, хрупкав лук, люти пресни чушки и сок от лимон или лайм.Най-често се сервира с nyama choma (печено месо) или оризови ястия като пилаф. Добавят я и към улична храна като mayai pasua (разполовени варени яйца), различни видове наденички и кървавица.Ако овкусим нарязаните доматите със сол и ги оставим за 15 минути, можем да отцедим излишната вода и да подобрим вкуса им.Ако за кратко накиснем нарязания суров лук във вода, ще омекотим острия му вкус.Добавянето на лимонов или сок от лайм точно преди сервиране освежава салатата.Необходими продукти:1/2 глава червен лук, нарязан на тънки филийки680 г добре узрели домати "Рома" или друг вид, почистени и нарязани3/4 ч.л. морска сол1 прясна люта чушка (серано или халапеньо), нарязана на тънки кръгчета1/2 чаша грубо нарязани листа пресен кориандър2 с.л. пресен сок от лайм или лимон (или повече, по желание)В голяма купа заливаме нарязания лук с гореща вода от чешмата и оставяме за минута. Отцеждаме и прехвърляме в малка купичка.Нарязваме доматите, поръсваме ги със сол, разбъркваме и ги оставяме в гевгир да се отцедят поне 15 минути.Изхвърляме изцедената течност, прехвърляме доматите в купа и добавяме лука, чушката, кориандъра и сока от цитрус. Овкусяваме с още сол и сок, ако е необходимо. По желание може да добавим нарязана краставица и/или авокадо, съветват от Serious Eats, цитирани от lifestyle.bg.