Кафето е една от най-консумираните напитки в света. То стимулира нервната система, повишава концентрацията, а за много хора е сутрешен ритуал. Умерената консумация на кафе може да има и ползи – като подобрено настроение, намален риск от някои хронични заболявания и по-добра физическа издръжливост.Препоръчителен дневен прием на кофеин Според Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA):Възрастни: до 400 mg кофеин дневно (около 3–4 стандартни кафета)Бременни жени: не повече от 200 mg дневноЮноши (до 18 г.): до 3 mg на килограм телесно теглоСредно едно еспресо съдържа между 60 и 90 mg кофеин.Разтворимото кафе – около 50–80 mg на чаша.Студените и енергийните напитки често съдържат скрити високи количества кофеин.- безсъние- тревожност- повишен пулс и кръвно налягане- раздразнителност и стомашен дискомфорт- зависимост и симптоми при рязко спиране (като главоболие и умора)- Избягвайте кафе късно следобед или вечер- Вслушвайте се в сигналите на тялото- Не използвайте кафето като заместител на сън, вода или балансирана храна- Правете поне няколко "безкофеинови“ дни в месеца- Вашето здраве не се нуждае от още едно кафе – нуждае се от баланс и почивка.При оплаквания – тревожност, безсъние, сърцебиене – потърсете консултация, препоръчват от УМБАЛ "Лозенец".