ЗАРЕЖДАНЕ...
Може ли да ни намалят заплатата?
©
Кодексът на труда е категоричен, че трудовото правоотношение не може да се променя едностранно, освен в определени случаи. Промяната – на работно време, място на работа, трудово възнаграждение, длъжност, категорично е забранено да се прави едностранно, обясни Стоянов.
Работодателят може да увеличава едностранно трудовото възнаграждение, но не може да го намалява, посочи още той. Стоянов обясни също, че работодателят не може да излиза от длъжностната характеристика на работника, предоставена му при подписването на трудовия договор.
Изключението за това е само едно – по чл. 120 от КТ – при производствена необходимост може да възлага друга работа, но трябва да има обективни причини за това. Срокът на тази промяна е до 45 календарни дни през календарната година, цитира pariteni.bg.
Още от категорията
/
Голям празник е днес!
09.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Mahmut Orhan с грандиозно парти в България, стотици се събраха!
21:10 / 09.08.2025
Роби за предложението за брак и сватбата: Лутах мислите си
17:34 / 09.08.2025
"Гумени глави" се завръщат
17:33 / 09.08.2025
Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
14:08 / 09.08.2025
5 места в Европа, които да избягвате през тази година
12:49 / 09.08.2025
РОБИ каза "Да"
12:50 / 09.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.