ANSA.
Мелони е отговорила, че Италия ще се съгласи, след което държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъди идеята с представители на Франция, Германия, Великобритания, Украйна и Финландия. Според източниците на италианската агенция, Зеленски е подкрепил предложението.
Същите източници обаче твърдят, че Москва няма да се съгласи срещата да се проведе в Рим, защото смята, че Италия е твърде благосклонна към Киев.
Fox News съобщи по-рано, че срещата на президента на Тръмп с руския президент Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник, 11 август. Едно от обсъжданите места за среща на лидерите е Рим.
Руски източник е заявил пред ТАСС, че срещата няма да се проведе в ЕС и че Обединените арабски емирства или Турция се разглеждат като най-вероятни места.
Путин все още не е поел ангажимент за среща със Зеленски, но Кремъл заяви, че той и Тръмп са се споразумели да се срещнат през следващите дни, като най-обсъждана дата в медиите е 11 август.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.