Путин намекна за възможно място за срещата с Тръмп
След срещата с президента Путин коментира през журналисти възможността за среща с Володимир Зеленски, отговаряйкина въпрос за мястото на срещата с американския президент Доналд Тръмп Путин коментира:
"Ние имаме много приятели, които са готови да ни помогнат за това" и посочи към Мухамед бен Заид Ал Нахайян.
(Видео от коментарите на Путин бе публикувано от агенция ТАСС)
ОАИ са играли ролята на посредник в редица размени на затворници между Русия и Украйна, имат добри отношения със САЩ (и бяха една от спирките на Тръмп по време на неотдавнашното му посещение в Близкия изток). Друг важен фактор е, че те не са член на Международния наказателен съд.
Така че въпросът за ареста на Владимир Путин няма да е на дневен ред.
