Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Балъкесир, Турция. Епицентърът е локализиран на около 50 километра от града, а трусът е бил усетен и в съседните държави – България и Гърция. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център ().Трусът е регистриран 48 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 17 км южно от Бигадич, Турция, на дълбочина 11 км.Жители на югоизточна България съобщават, че са усетили леко разклащане на сгради и мебели, но засега няма данни за сериозни щети, нито за пострадали в страната.Тръсът е регистриран в 19:53 часа местно време (съвпада с българското).