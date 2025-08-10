ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение с магнитуд 6.0 разтресе Турция, усетено и в България
©
Трусът е регистриран 48 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 17 км южно от Бигадич, Турция, на дълбочина 11 км.
Жители на югоизточна България съобщават, че са усетили леко разклащане на сгради и мебели, но засега няма данни за сериозни щети, нито за пострадали в страната.
Тръсът е регистриран в 19:53 часа местно време (съвпада с българското).
Още по темата
/
Килауеа пак изригна
07.08
Иран затваря обществени служби заради жегата, запасите във водохранилищата са необичайно ниски нива
05.08
Трус на Халкидики
05.08
Скандинавските страни са засегнати от безпрецедентна гореща вълна с температури над 30 градуса
02.08
Още от категорията
/
Отглеждал повече от 100 котки в потресаващи условия: Мъж от Финландия ще се размине само с глоба
07.08
Адвокати за оправдаването на насилието при протестите в Сърбия: Най-крещящата атака срещу независимостта на съдебната система
07.08
Пожари на остров Тасос
07.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Арестуваха грък, който принуждавал непълнолетна в България да мал...
19:00 / 09.08.2025
Скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга от ужасните изт...
15:11 / 09.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.