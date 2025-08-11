TikTok тренд вкара в ареста младежи от Република Северна Македония. На видео в социалната мрежа се вижда как 20-годишен мъж шофира по улиците на Скопие без регистрационни номера, както и без шофьорска книжка.Пътниците танцуват върху капака на колата, през врата и през прозореца, докато шофьорът се движи по столичните улици на РСМ.Министерството на вътрешните работи на РСМ се самосезира след като клипът стана популярен в социалните мрежи. По случая тече разследване.