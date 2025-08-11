ЗАРЕЖДАНЕ...
Трима младежи се покатериха на движеща се кола и направиха клипче! Много си изпатиха
Пътниците танцуват върху капака на колата, през врата и през прозореца, докато шофьорът се движи по столичните улици на РСМ.
Министерството на вътрешните работи на РСМ се самосезира след като клипът стана популярен в социалните мрежи. По случая тече разследване.
Земетресение с магнитуд 6.0 разтресе Турция, усетено и в България...
20:35 / 10.08.2025
Стрелба в Македония, има жертва и ранени
18:07 / 10.08.2025
Шестима ранени при масова стрелба в Балтимор, сред тях е и 5-годи...
12:29 / 10.08.2025
