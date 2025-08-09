Трагедията на 10-годишната Ребека Баптист в Аризона шокира САЩ, а полицейския доклад разкрива ужасяващи подробности за малтретирането, на което е била подложена преди смъртта си, както и за многократните предупреждения, които са били игнорирани от властите, предаваЖивот, изпълнен със страх и насилие Ребека, ученичка в началното училище, е била подложена на постоянни побои от 32-годишния си баща, Ричард Даниел Баптист, и 29-годишната му партньорка, Анисия Уудс.Според свидетелства, тя е молила учителите си да не я пускат да се прибере вкъщи и в един момент е скочила от прозореца на втория етаж. Според свидетелства, тя е молила учителите си да не я пускат да се прибере вкъщи и в един момент е скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга.На 27 юли полицията е намерила детето в безсъзнание на магистрала в Холбрук. Първоначално е била откарана в местна болница, а след това в Детската болница във Финикс, където е починала сама на 30 юли. Лекарите установили тежка черепно-мозъчна травма, недохранване, обширни синини и загуба на нокти, като приписват състоянието й на "ужасни изтезания“.Бащата и партньорката му са арестувани и са обвинени в убийство от първа степен, отвличане и три случая на малтретиране на деца. Две от тях са свързани с малтретирането на двете по-малки сестри на Ребека, които вече са под държавна закрила. Двойката е задържана с гаранция от един милион долара.Новият полицейски доклад, публикуван от ABC15 Arizona, съобщава, че семейството е живяло в палатка без постоянен достъп до електричество и се е къпало, използвайки пластмасови чаши. Като наказание, децата били задължавани да ходят или тичат около имота.Училището Empower College Prep твърди, че е контактувало 12 пъти с Агенцията за закрила на децата в Аризона (DCS) между ноември 2023 г. и януари 2024 г., като е съобщило за явни следи от малтретиране по тялото и лицето. Службата признава само пет обаждания и твърди, че само едно от тях е отговаряло на критериите за разследване.Директорът на училището, Брайън Холман, заявява, че са постъпили поне още 20 сигнали от други институции и че DCS никога не е обяснила защо останалите сигнали не са довели до намеса. Той подчертава, че всеки сигнал е съдържал "ясни и видими признаци на малтретиране и продължаващо насилие“ над Ребека и нейните сестри.