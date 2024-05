Григор Димитров е рожденик днес! Вижте постиженията на най-добрия ни тенисист

© Facebook: Grigor Dimitrov На 16-и май 1991-а година е роден най-добрият ни тенисист в исторически план - Григор Димитров.



Българската първа ракета навършва днес 33 години!



Роден е в Хасково в спортно семейство. Баща му Димитър е учител по тенис, а майка му - Мария - спортна учителка и бивша волейболистка.



За първи път хваща ракета, когато е на три години, а от 5-годишна възраст започва да играе редовно в родния си град. В ранните му години за неговата подготовка се грижи баща му, но след като момчето доказва таланта си на турнирите за юноши става ясно, че той трябва да се развива в други условия. На 16-годишна възраст решава да се занимава професионално с тенис. По това време легендарния ни футболист Христо Стоичков по всякакъв начин му помага за развитието на неговата кариера. След това Димитров печели стипендия от фондацията на друг български футболист – Димитър Бербатов.



През 2007 г. Димитров се присъединява към академията Sanchez-Casal, където тренира под ръководството на Емилио Санчес и Пато Алварес.



Година по-късно Димитров се мести в Париж, където става част от академията на Патрик Муратоглу и прекарва там следващите четири сезона. През този период негови треньори са Петер Лундгрен, Питър Макнамара и самият Патрик Муратоглу. След като под тяхното ръководство не успява да постигне желания голям пробив в световния тенис, в края на 2012 г. българинът взема решение да се присъедини към шведската академия "Good to Great“ и с помощта на Микаел Тилстрьом дебютира в "Топ 30" на световната ранглиста.



В началото на кариерата си той получава прякора "Baby Fed“ заради своя стил на игра и таланта на корта, подобен на този на Роджър Федерер.



УСПЕХИ И РЕКОРДИ!



Григор Димитров печели две титли от турнири от Големия шлем - Уимбълдън и US Open до 18 години. Това се случва през 2008-а година, превръщайки се в първият българин с два успеха от подобен род надпревари.



Оглавявал е световните ранглисти до 14, до 16 и до 18 години.



Има евротитла при 16-годишните на сингъл.



При мъжете дебютира през 2008-а година.



Бързо се изкачва в подреждането, а в "Топ 100" влиза през януари 2011-а година. От онзи момент до сега Григор Димитров не е излизал от от най-добрите 100 в света, превръщайки серията от седмици сред стотицата в една от най-дългите в историята на този спорт при мъжете.



Хасковлията е първият българин, който влиза в "Топ 10" на световната ранглиста, където се намира и в момента.



Върхът в кариерата му е трето място, на което се изкачва на 20-и ноември 2017-а година, точно след като печели и най-голямата си титла - Финалния мастърс на най-добрите тенисисти, който се провежда в Лондон. По пътя към трофея Димитров не допуска загуба, а успехът го прави първият дебютант с титла в надпреварата!



Григор Димитров има спечелени общо 9 титли в кариерата си при професионалистите (има и 10 в по-нискоразрядни турнири при мъжете - 4 на "Чалънджър" и 6 на "Фючърс"), които са постигнати на клей, трева и твърд корт.



Той е достигал до полуфинал на три състезания от Големия шлем - Уимбълдън (2014), US Open (2019) и Australian Open (2017).



Постигнал е общо 437 успеха в професионалната си кариера срещу 281 поражения.



Спечелил е над 26 милиона и 400 хиляди долара от наградни фондове по турнири. Има победи над четиримата най-велики играчи на неговото съвремие - Новак Джокович, Роджър Федерер, Рафаел Надал и Анди Мъри!



Григор Димитров е първият (и единствен) български тенисист, достигнал най-малко до четвърти кръг на всеки турнир от Големия шлем на сингъл.



Печели наградата "Спортист на годината на България“ през 2014 и 2017 г. Избран е и за Спортист на Балканите за 2017 г.