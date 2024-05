© thejungleofsports Българинът Теодор Христов сътвори сензацията в GLORY 92! Родният кикбоксьор спечели убедително със съдийско решение срещу една от звездите на организацията - Джей Овермеер.



Христов отбеляза два нокдауна по време на срещата, която беше в полусредна категория.



Балансът на българина вече е 17 успеха срещу едва 3 поражения. Той взе скалпа на трима от най-големите кикбоксьори в неговата теглова дивизия - Едуард Гафенку (17 победи и 5 загуби), Мартел Грьонхард (70 успеха, 26 загуби и 3 равенства) и вече на Джей Овермеер (29 победи и 7 загуби).



Успехът тази нощ беше трети пореден за Христов в най-престижната кикбокс верига в света!



Hristov shook the welterweight division at #Glory92 pic.twitter.com/EIShbLqy4y — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) May 18, 2024