Празник е! Почитаме закрилника на готвачите
На този ден се предвещава каква ще бъде годината, а поведението на животните може да подсказва дали сезонът ще бъде спокоен и благодатен.
Ако на 10 август денят е слънчев и сух, жътвата ще бъде богата, а годината – плодородна, а ако е дъждовно, очакват се бури и трудности за реколтата.
Имен ден празнуват носещите имената Ивайло и Ивайла.
