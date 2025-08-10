Пореден ден с горещини и висок риск от пожари! Общият индекс за пожароопасност от НИМХ за 10.08.2025 г. е за екстремален риск от пожари за югоизточна, както и значителна част от територията на северна България. Това съобщиха от Пожарна безопасност и защита на населениетоприпомня, че за днес е обявен жълт код за опасни горещини в няколко области от страната. Всичко за времето може да видитеГДПБЗН призовава:- Не палете огън на открито.- Не изхвърляйте неизгасени фасове.- Пазете природата от пожари!