Предупреждение: Горещини и екстремален риск от пожари в Северна и Югоизточна България!
"Фокус" припомня, че за днес е обявен жълт код за опасни горещини в няколко области от страната. Всичко за времето може да видите ТУК.
ГДПБЗН призовава:
- Не палете огън на открито.
- Не изхвърляйте неизгасени фасове.
- Пазете природата от пожари!
