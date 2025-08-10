Сподели close
Пореден ден с горещини и висок риск от пожари! Общият индекс за пожароопасност от НИМХ за 10.08.2025 г. е за екстремален риск от пожари за югоизточна, както и значителна част от територията на северна България. Това съобщиха от Пожарна безопасност и защита на населението

"Фокус" припомня, че за днес е обявен жълт код за опасни горещини в няколко области от страната. Всичко за времето може да видите ТУК. 

ГДПБЗН призовава:

- Не палете огън на открито.

- Не изхвърляйте неизгасени фасове.

- Пазете природата от пожари!