ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма наша банка удължава безтаксовия период за вноски в брой лева до края на септември
©
В отговор на нарастващия интерес към услугата, УниКредит Булбанк удължава освобождаването от такси при вноските в брой от физически лица във филиалите до 30 септември 2025 г. Кампанията "Готови за еврото“ стартира през юни и в нейните рамки всички индивидуални клиенти на банката могат да внасят средства по собствена сметка на каса без такса, независимо от размера и броя на вноските за периода. За същия период се премахва и таксата при депозит на банкомат в рамките на дневния лимит до 4 000 лева. Освен това, всеки желаещ може да открие банкова сметка с включени основни услуги напълно безплатно, като за първите четири месеца не се начислява месечна такса за обслужване.
"През последните два месеца забелязваме ясно засилване на внасянето на пари в брой в банката ни – знак, че хората активно се подготвят за преминаването към еврото. Не са само наши настоящи клиенти – към нас се обръщат и много нови, които търсят сигурност и надежден партньор в този важен преход и решават да внесат левовите си спестявания, така че те автоматично да бъдат превалутирани в евро на 1 януари 2026 г. Като банка с над 60-годишна история и стабилно присъствие на пазара, ние в УниКредит Булбанк сме тук за всеки - работим целенасочено, за да осигурим този преход да бъде плавен, сигурен и максимално удобен“ споделя Борислав Генов, Главен директор "Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.
Подходяща алтернатива за свободните средства, съобразно индивидуалния профил и предпочитанията на клиента, е широката гама от инвестиционни решения, предлагани от УниКредит Булбанк като взаимни фондове, инвестиционни планове и застраховки.
В ход е информационната кампания на УниКредит Булбанк под надслов "Банка по европейски стандарт“, с която цели да информира и подкрепя клиентите и обществеността в процеса на преминаване към новата валута. В секцията "Важно за еврото“ на сайта на банката са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с приемането на еврото, а клиентите могат да получат допълнителна информация във всеки филиал на УниКредит Булбанк, както и чрез Центъра за контакт с клиенти.
Още по темата
/
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
09:28
Николай Костов: Аптеките се справят с двойното етикетиране, но недостигът на лекарства остава сериозен
10.08
Сменяме левове в евро в 2203 пощенски станции, в 954 от тях ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв
09.08
Пари в буркана - стереотип за българската предпазливост: "Бурканбанк" ще бъде поставен на изпитание заради влизането ни в еврозоната
09.08
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити само защото смятате, че ще станат по-неизгодни
08.08
Собственик на обменни бюра за фалшивото евро: Светлосенките не се променят, а са нарисувани, както и да завъртите банкнотата, те си стоят статични
08.08
Собственик на магазин: Клиентите ми се объркват и казват: "А, колко е евтино!", а то било в евро
08.08
Още от категорията
/
Диана Русинова към АПИ: Този участък категорично не е обезопасен и инцидентите тук няма да спрат
10:00
КЗД се заема с Ryanair след скандала на летище "Васил Левски": Проверява ги за дискриминация и тормоз над дете с увреждане
10:00
Ето какво идва утре
10.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.