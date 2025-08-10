ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ публикува новата графика за идната седмица, най-топло ще е на 11-ти
Във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно.
Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса. През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°.
Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен, към неделя ще отслабне.
