Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°.Във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно.Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса. През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°.Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен, към неделя ще отслабне.