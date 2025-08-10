ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожарът в Сунгурларско отново се разраства, огънят заплашва село Скала
©
Причината за възпалването на огъня е обърнатата посока на вятъра и неговата скорост. От полицията съобщават, че огънят се движи към село Скала. Към населеното място са преносочени земеделска техника, трактори с брани, които да пресекат нивите и да спрат огъня.
Кметът на Сунгурларе е на терен и съблюдава ситуацията. Има готовност за евакуация на населението.
На терен продължават да се борят 9 противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, двата хеликоптера и два шведски самолета, земеделци с техника и доброволци.
Още по темата
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
10:20
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
09.08
Още от категорията
/
Ето какво идва утре
13:03
Втори хеликоптер се включва в гасенето на пожара край Славянци, има готовност за евакуация на населението
09.08
Проф. Станчев: Путин си играе с Тръмп като котка с мишка, целта е САЩ да бъде въвлечена в преговорите
09.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.