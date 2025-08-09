Асен Василев във всички нейни основни компоненти. Това заяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков във Facebook.
"Настоящият бюджет е компромисен от тази гледна точка, защото кабинетът на Росен Желязков беше избран в началото на годината и трябваше да наваксва както време, така и да прави различни компромиси при сформирането и стабилизирането на крехката коалиция.
След политическата стабилизация е време и за фискална, която да премине в стабилност. Достатъчно дълго време думата "стабилност“ беше подигравана и превръщана в плашило за българските граждани", добави още Тома Биков
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.